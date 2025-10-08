SignauxSections
Dionisio Jesus Suero Rodrigo

AllinOne

Dionisio Jesus Suero Rodrigo
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
201
Bénéfice trades:
170 (84.57%)
Perte trades:
31 (15.42%)
Meilleure transaction:
65.09 EUR
Pire transaction:
-472.53 EUR
Bénéfice brut:
1 045.86 EUR (79 518 pips)
Perte brute:
-823.20 EUR (49 020 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (77.00 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
161.52 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.05%
Dernier trade:
39 il y a des minutes
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.47
Longs trades:
156 (77.61%)
Courts trades:
45 (22.39%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
1.11 EUR
Bénéfice moyen:
6.15 EUR
Perte moyenne:
-26.55 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-38.31 EUR)
Perte consécutive maximale:
-472.53 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-21.41%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
109.57 EUR
Maximal:
472.53 EUR (77.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
77.09% (472.53 EUR)
Par fonds propres:
15.50% (93.26 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 132
XAUUSD 58
GBPJPY 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 27
XAUUSD -17
GBPJPY 244
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 3.2K
XAUUSD 24K
GBPJPY 3.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +65.09 EUR
Pire transaction: -473 EUR
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +77.00 EUR
Perte consécutive maximale: -38.31 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 6
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1685
RoboForex-ECN-2
1.00 × 614
Exness-Real17
1.19 × 139
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
ICMarketsSC-Live16
1.44 × 102
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.50 × 427
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
38 plus...
Aucun avis
2025.10.08 13:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 13:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
