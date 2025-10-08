- Croissance
Trades:
91
Bénéfice trades:
78 (85.71%)
Perte trades:
13 (14.29%)
Meilleure transaction:
5.71 USD
Pire transaction:
-15.43 USD
Bénéfice brut:
379.17 USD (38 055 pips)
Perte brute:
-195.37 USD (19 535 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (164.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
164.52 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.63%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
93
Temps de détention moyen:
56 minutes
Facteur de récupération:
2.37
Longs trades:
91 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.94
Rendement attendu:
2.02 USD
Bénéfice moyen:
4.86 USD
Perte moyenne:
-15.03 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-74.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-74.72 USD (5)
Croissance mensuelle:
91.90%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.68 USD
Maximal:
77.44 USD (30.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.76% (77.44 USD)
Par fonds propres:
7.79% (28.34 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD-VIP
|184
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD-VIP
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA
GOLDKILLA EA is a sophisticated algorithmic trading system specifically optimized for Gold (XAUUSD). It employs an advanced Linear Grid Strategy with multi-layered risk management and intelligent signal generation to navigate gold's unique volatility characteristics.
Key Features:
- Specialized for Gold: Exclusively optimized for XAUUSD trading
- Linear Grid Progression: Predictable risk management with controlled lot progression
- Multi-layered Protection: Comprehensive drawdown and emergency stop systems
- Smart Signal Generation: RSI, Moving Average, and Price Action filters
- Session-Based Trading: Focused on London/NY market hours
Min Depo: $200
Timeframe: 5M
Pair: GOLD
Contact Developer: https://t.me/anakapaifx
