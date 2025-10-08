SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA 2
Jerry Lawrence Anyau

ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA 2

Jerry Lawrence Anyau
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 92%
VTMarkets-Live 3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
91
Bénéfice trades:
78 (85.71%)
Perte trades:
13 (14.29%)
Meilleure transaction:
5.71 USD
Pire transaction:
-15.43 USD
Bénéfice brut:
379.17 USD (38 055 pips)
Perte brute:
-195.37 USD (19 535 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (164.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
164.52 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.63%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
93
Temps de détention moyen:
56 minutes
Facteur de récupération:
2.37
Longs trades:
91 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.94
Rendement attendu:
2.02 USD
Bénéfice moyen:
4.86 USD
Perte moyenne:
-15.03 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-74.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-74.72 USD (5)
Croissance mensuelle:
91.90%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.68 USD
Maximal:
77.44 USD (30.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.76% (77.44 USD)
Par fonds propres:
7.79% (28.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-VIP 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-VIP 184
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-VIP 19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.71 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +164.52 USD
Perte consécutive maximale: -74.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA

GOLDKILLA EA is a sophisticated algorithmic trading system specifically optimized for Gold (XAUUSD). It employs an advanced Linear Grid Strategy with multi-layered risk management and intelligent signal generation to navigate gold's unique volatility characteristics.

Key Features:

  • Specialized for Gold: Exclusively optimized for XAUUSD trading
  • Linear Grid Progression: Predictable risk management with controlled lot progression
  • Multi-layered Protection: Comprehensive drawdown and emergency stop systems
  • Smart Signal Generation: RSI, Moving Average, and Price Action filters
  • Session-Based Trading: Focused on London/NY market hours

Min Depo: $200

Timeframe: 5M

Pair: GOLD

Contact Developer: https://t.me/anakapaifx


Aucun avis
2025.10.08 12:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA 2
50 USD par mois
92%
0
0
USD
394
USD
1
97%
91
85%
100%
1.94
2.02
USD
31%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.