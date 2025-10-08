SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MT4003
Xiao Yong Wang

MT4003

Xiao Yong Wang
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 90%
AxelPrivateMarket-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
78
Bénéfice trades:
52 (66.66%)
Perte trades:
26 (33.33%)
Meilleure transaction:
276.27 USD
Pire transaction:
-181.90 USD
Bénéfice brut:
1 030.07 USD (87 209 pips)
Perte brute:
-581.66 USD (177 058 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (250.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
347.23 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
74.91%
Charge de dépôt maximale:
24.07%
Dernier trade:
53 il y a des minutes
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
1.59
Longs trades:
41 (52.56%)
Courts trades:
37 (47.44%)
Facteur de profit:
1.77
Rendement attendu:
5.75 USD
Bénéfice moyen:
19.81 USD
Perte moyenne:
-22.37 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-282.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-282.66 USD (4)
Croissance mensuelle:
80.47%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
282.66 USD (30.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.95% (282.66 USD)
Par fonds propres:
2.40% (23.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 29
US100cash 26
GBPUSD 7
US30cash 7
USDJPY 3
GER40cash 3
EURUSD 2
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 80
US100cash -59
GBPUSD 45
US30cash 28
USDJPY 3
GER40cash 301
EURUSD 52
BTCUSD -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 6.5K
US100cash 29K
GBPUSD 790
US30cash 2.3K
USDJPY 117
GER40cash 4.9K
EURUSD 1.1K
BTCUSD -134K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +276.27 USD
Pire transaction: -182 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +250.38 USD
Perte consécutive maximale: -282.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AxelPrivateMarket-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 10
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.08 × 40
ECMarkets-Live02
0.11 × 172
ICMarketsSC-Live05
0.34 × 138
ICMarketsSC-Live20
0.42 × 26
ICMarketsEU-Live17
0.55 × 73
Pepperstone-Edge08
4.71 × 7
Manual intraday trend trading, specializing in small intraday waves, no holding of positions, each order with a stop loss (or hidden stop loss), capital can follow the order.
Aucun avis
2025.10.08 11:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 11:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 10:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MT4003
30 USD par mois
90%
0
0
USD
948
USD
5
0%
78
66%
75%
1.77
5.75
USD
31%
1:500
