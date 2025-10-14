SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GOLDFOKUS
Arsis Tawa

GOLDFOKUS

Arsis Tawa
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 132%
MaxrichGroup-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
103
Bénéfice trades:
49 (47.57%)
Perte trades:
54 (52.43%)
Meilleure transaction:
113.22 USD
Pire transaction:
-30.24 USD
Bénéfice brut:
818.00 USD (42 464 pips)
Perte brute:
-343.61 USD (18 544 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (277.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
277.08 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
84
Temps de détention moyen:
43 minutes
Facteur de récupération:
3.17
Longs trades:
83 (80.58%)
Courts trades:
20 (19.42%)
Facteur de profit:
2.38
Rendement attendu:
4.61 USD
Bénéfice moyen:
16.69 USD
Perte moyenne:
-6.36 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-72.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-75.43 USD (5)
Croissance mensuelle:
132.10%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
81.50 USD
Maximal:
149.77 USD (22.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.92% (149.77 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 474
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +113.22 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +277.08 USD
Perte consécutive maximale: -72.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
193 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.14 08:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 08:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 07:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 07:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 17:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 09:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 09:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 09:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire