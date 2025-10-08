SignauxSections
Punnawij Sasipolpaisal

Aiolos Gold

Punnawij Sasipolpaisal
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
27 (87.09%)
Perte trades:
4 (12.90%)
Meilleure transaction:
31.89 USD
Pire transaction:
-16.02 USD
Bénéfice brut:
257.09 USD (8 571 pips)
Perte brute:
-55.80 USD (1 860 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (128.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
128.37 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.63
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
33 minutes
Facteur de récupération:
12.56
Longs trades:
18 (58.06%)
Courts trades:
13 (41.94%)
Facteur de profit:
4.61
Rendement attendu:
6.49 USD
Bénéfice moyen:
9.52 USD
Perte moyenne:
-13.95 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-16.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.02 USD (1)
Croissance mensuelle:
41.20%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.10 USD
Maximal:
16.02 USD (2.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr 201
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr 6.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.89 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +128.37 USD
Perte consécutive maximale: -16.02 USD

Trading pair: XAUUSD only.
A minimum balance of $200 is required, with leverage not lower than 1:500.
Every trade is protected with a Stop Loss to help control drawdown.

Please note that trades are taken only when a valid setup appears, so there may be days with no trading activity. Patience and discipline are key.


Aucun avis
2025.10.08 09:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
