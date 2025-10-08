SignauxSections
Peter Knazovicky

GambleMarkets

Peter Knazovicky
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6
Bénéfice trades:
6 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
88.91 EUR
Pire transaction:
0.00 EUR
Bénéfice brut:
203.95 EUR (986 pips)
Perte brute:
-4.57 EUR
Gains consécutifs maximales:
6 (203.95 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
203.95 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
1.18
Activité de trading:
11.31%
Charge de dépôt maximale:
71.74%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 minutes
Facteur de récupération:
55.54
Longs trades:
2 (33.33%)
Courts trades:
4 (66.67%)
Facteur de profit:
44.63
Rendement attendu:
33.99 EUR
Bénéfice moyen:
33.99 EUR
Perte moyenne:
0.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.59 EUR
Maximal:
3.59 EUR (0.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.44% (4.39 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 227
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 986
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +88.91 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +203.95 EUR
Perte consécutive maximale: -0.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsEU-MT5-5
1.43 × 7
ICMarketsAU-Live
1.45 × 159
CapitalPointTrading-MT5-4
1.48 × 52
Exness-MT5Real7
1.72 × 99
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
86 plus...
Just tryin’ not to lose it all before the final withdraw


Risk Disclaimer

All content provided by GambleMarkets is for educational purposes only and does not constitute financial or investment advice. Trading involves substantial risk, and you may lose more than your initial deposit.

GambleMarkets does not provide signals, recommendations, or guarantees of profit. Any examples or live trades are for demonstration purposes only.

By using any material or services from GambleMarkets, you accept full responsibility for your trading decisions and outcomes. GambleMarkets and its affiliates are not liable for any losses, errors, or damages arising from the use of its content.


Aucun avis
2025.10.08 11:42
Share of trading days is too low
2025.10.08 11:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 11:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.08 09:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 09:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 09:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 09:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 09:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.