Signaux / MetaTrader 5 / Amazighawa
Ahmed El Aazzaoui

Amazighawa

Ahmed El Aazzaoui
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 22%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2
Bénéfice trades:
2 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
46.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
91.99 USD (969 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
2 (91.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
91.99 USD (2)
Ratio de Sharpe:
18.87
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
29.95%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
2 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
46.00 USD
Bénéfice moyen:
46.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
44.25% (222.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 2
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 92
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 969
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +91.99 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.08 21:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.08 20:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 08:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 08:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 08:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
