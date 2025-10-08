SignauxSections
Noppon Kotprathum

Noppon TH

Noppon Kotprathum
0 avis
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 951%
XMGlobal-MT5 13
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
198
Bénéfice trades:
160 (80.80%)
Perte trades:
38 (19.19%)
Meilleure transaction:
29.53 USD
Pire transaction:
-20.52 USD
Bénéfice brut:
393.64 USD (370 195 pips)
Perte brute:
-146.90 USD (126 166 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (42.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.28 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
10.94%
Charge de dépôt maximale:
1.31%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
8.55
Longs trades:
180 (90.91%)
Courts trades:
18 (9.09%)
Facteur de profit:
2.68
Rendement attendu:
1.25 USD
Bénéfice moyen:
2.46 USD
Perte moyenne:
-3.87 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-22.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.65 USD (5)
Croissance mensuelle:
146.09%
Prévision annuelle:
1 772.54%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.62 USD
Maximal:
28.86 USD (30.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.21% (28.86 USD)
Par fonds propres:
0.05% (0.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 198
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 247
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 244K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.53 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +42.07 USD
Perte consécutive maximale: -22.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 13" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Je trade manuellement selon ma propre stratégie.
J’ai déposé 30 USD au départ et j’ai déjà retiré mon capital initial.
L’argent que j’utilise actuellement provient uniquement de mes gains.
Je ne me sers d’aucun robot ni système automatique — tout est fait à la main.
Si vous souhaitez me suivre, vous êtes les bienvenus !
Aucun avis
2025.10.08 10:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 10:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 10:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.08 09:33
No swaps are charged
2025.10.08 09:33
No swaps are charged
2025.10.08 09:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.08 09:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 09:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 09:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 08:33
No swaps are charged on the signal account
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Noppon TH
30 USD par mois
951%
0
0
USD
244
USD
41
0%
198
80%
11%
2.67
1.25
USD
30%
1:500
