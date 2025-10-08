SignauxSections
Subair Amrah

BAIR AMRAH

Subair Amrah
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 62%
Exness-MT5Real29
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
45
Bénéfice trades:
38 (84.44%)
Perte trades:
7 (15.56%)
Meilleure transaction:
67 961.05 IDR
Pire transaction:
-47 205.41 IDR
Bénéfice brut:
821 369.25 IDR (109 124 pips)
Perte brute:
-203 551.30 IDR (12 235 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (254 023.61 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
266 562.06 IDR (6)
Ratio de Sharpe:
0.52
Activité de trading:
40.81%
Charge de dépôt maximale:
29.47%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
10.28
Longs trades:
22 (48.89%)
Courts trades:
23 (51.11%)
Facteur de profit:
4.04
Rendement attendu:
13 729.29 IDR
Bénéfice moyen:
21 614.98 IDR
Perte moyenne:
-29 078.76 IDR
Pertes consécutives maximales:
2 (-50 535.39 IDR)
Perte consécutive maximale:
-50 535.39 IDR (2)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
42 498.07 IDR
Maximal:
60 127.27 IDR (4.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.91% (60 127.27 IDR)
Par fonds propres:
10.90% (143 025.65 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 41
BTCUSDm 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 51
BTCUSDm 11
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 31K
BTCUSDm 66K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +67 961.05 IDR
Pire transaction: -47 205 IDR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +254 023.61 IDR
Perte consécutive maximale: -50 535.39 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.08 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 15:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 08:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 08:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 07:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 07:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 07:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 07:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 07:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
