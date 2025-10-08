- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
45
Bénéfice trades:
38 (84.44%)
Perte trades:
7 (15.56%)
Meilleure transaction:
67 961.05 IDR
Pire transaction:
-47 205.41 IDR
Bénéfice brut:
821 369.25 IDR (109 124 pips)
Perte brute:
-203 551.30 IDR (12 235 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (254 023.61 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
266 562.06 IDR (6)
Ratio de Sharpe:
0.52
Activité de trading:
40.81%
Charge de dépôt maximale:
29.47%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
10.28
Longs trades:
22 (48.89%)
Courts trades:
23 (51.11%)
Facteur de profit:
4.04
Rendement attendu:
13 729.29 IDR
Bénéfice moyen:
21 614.98 IDR
Perte moyenne:
-29 078.76 IDR
Pertes consécutives maximales:
2 (-50 535.39 IDR)
Perte consécutive maximale:
-50 535.39 IDR (2)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
42 498.07 IDR
Maximal:
60 127.27 IDR (4.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.91% (60 127.27 IDR)
Par fonds propres:
10.90% (143 025.65 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|41
|BTCUSDm
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|51
|BTCUSDm
|11
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|31K
|BTCUSDm
|66K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
