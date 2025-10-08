- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD+
|11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD+
|711
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Ce signal opère uniquement sur EURUSD, avec une stratégie grid sans martingale.
Les positions ne sont ouvertes que dans des conditions de surachat ou de survente réelles, lorsque le marché est véritablement favorable.
C’est pourquoi le compte reste souvent inactif, sans ouvrir de positions inutiles.
✅ Sans martingale, sans augmentation exponentielle des lots
✅ Entrées uniquement dans les zones de marché extrêmes
✅ Take Profit dynamique avec clôture rapide des cycles
💰 Capital minimum recommandé : 1 000 EUR/USD
