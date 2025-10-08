Ce signal opère uniquement sur EURUSD, avec une stratégie grid sans martingale.

Les positions ne sont ouvertes que dans des conditions de surachat ou de survente réelles, lorsque le marché est véritablement favorable.

C’est pourquoi le compte reste souvent inactif, sans ouvrir de positions inutiles.





✅ Sans martingale, sans augmentation exponentielle des lots

✅ Entrées uniquement dans les zones de marché extrêmes

✅ Take Profit dynamique avec clôture rapide des cycles

💰 Capital minimum recommandé : 1 000 EUR/USD