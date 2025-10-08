SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Huang
Alfin Khair

Huang

Alfin Khair
0 avis
53 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -100%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
255
Bénéfice trades:
81 (31.76%)
Perte trades:
174 (68.24%)
Meilleure transaction:
249.00 USD
Pire transaction:
-304.50 USD
Bénéfice brut:
3 913.16 USD (181 269 pips)
Perte brute:
-5 047.60 USD (253 646 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (1 283.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 283.44 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
20 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.79
Longs trades:
151 (59.22%)
Courts trades:
104 (40.78%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-4.45 USD
Bénéfice moyen:
48.31 USD
Perte moyenne:
-29.01 USD
Pertes consécutives maximales:
41 (-709.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-709.87 USD (41)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 374.62 USD
Maximal:
1 436.80 USD (1280.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (1 134.44 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 203
NQ100.R 46
GBPUSD_MRG 3
USDCHF_MRG 1
AUDUSD_MRG 1
EURUSD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG -1K
NQ100.R -187
GBPUSD_MRG -7
USDCHF_MRG 2
AUDUSD_MRG -1
EURUSD_MRG 65
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 4K
NQ100.R -76K
GBPUSD_MRG -716
USDCHF_MRG 148
AUDUSD_MRG -85
EURUSD_MRG 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +249.00 USD
Pire transaction: -305 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 41
Bénéfice consécutif maximal: +1 283.44 USD
Perte consécutive maximale: -709.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

trading for living
2025.10.08 08:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 07:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 06:30
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 10.66% of days out of the 366 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 06:30
80% of trades performed within 15 days. This comprises 4.1% of days out of the 366 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 20 days
