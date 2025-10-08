SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trade XAU with CL
Yulianto Hiu

Trade XAU with CL

Yulianto Hiu
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Pas de données

  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Based on a Combination of Moving Averages for Strong Trend Detection and Firm Cut-Loss Decisions for Effective Risk Mitigation

Use XAUUSD Pair on M15 Timeframe with default settings.

Main Features

  • Trend Detection
    Precisely determines the market direction using a Moving Average–based trend filter.
  • Smart Entry with Maximum 3 Averaging Layers
    Optimizes profit potential without causing over-exposure.
  • Dynamic Take Profit & Stop Loss
    Calculated based on the average entry price, ensuring realistic and achievable targets.
  • Built-in Risk Management
    Includes automatic lot size control, SL/TP setup, and averaging limit protection.
  • Flexible for Major Pairs & Gold (XAUUSD)
    Easily adaptable for various market conditions and instruments.

🔑 Advantages

  • Directional Entries with MA Trend Filter
    Follows the main market trend with high precision.
  • Risk Protection with SL & Max Trade Control
    Averaging and exposure are limited — maintaining low drawdown and minimizing MC risk.
  • Adaptive Trailing Stop
    Secures profits effectively; settings can be adjusted per trading pair.
  • Spread Filter
    Prevents entries during unfavorable market conditions.


Aucun avis
2025.10.08 04:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 04:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 04:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire