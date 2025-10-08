- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Based on a Combination of Moving Averages for Strong Trend Detection and Firm Cut-Loss Decisions for Effective Risk Mitigation
Use XAUUSD Pair on M15 Timeframe with default settings.
Main Features
- Trend Detection
Precisely determines the market direction using a Moving Average–based trend filter.
- Smart Entry with Maximum 3 Averaging Layers
Optimizes profit potential without causing over-exposure.
- Dynamic Take Profit & Stop Loss
Calculated based on the average entry price, ensuring realistic and achievable targets.
- Built-in Risk Management
Includes automatic lot size control, SL/TP setup, and averaging limit protection.
- Flexible for Major Pairs & Gold (XAUUSD)
Easily adaptable for various market conditions and instruments.
🔑 Advantages
- Directional Entries with MA Trend Filter
Follows the main market trend with high precision.
- Risk Protection with SL & Max Trade Control
Averaging and exposure are limited — maintaining low drawdown and minimizing MC risk.
- Adaptive Trailing Stop
Secures profits effectively; settings can be adjusted per trading pair.
- Spread Filter
Prevents entries during unfavorable market conditions.
Aucun avis