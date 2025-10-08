Based on a Combination of Moving Averages for Strong Trend Detection and Firm Cut-Loss Decisions for Effective Risk Mitigation

Use XAUUSD Pair on M15 Timeframe with default settings.

Main Features

Trend Detection

Precisely determines the market direction using a Moving Average–based trend filter. Smart Entry with Maximum 3 Averaging Layers

Optimizes profit potential without causing over-exposure. Dynamic Take Profit & Stop Loss

Calculated based on the average entry price, ensuring realistic and achievable targets. Built-in Risk Management

Includes automatic lot size control, SL/TP setup, and averaging limit protection. Flexible for Major Pairs & Gold (XAUUSD)

Easily adaptable for various market conditions and instruments.

🔑 Advantages