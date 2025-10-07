- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
7 390
Bénéfice trades:
5 196 (70.31%)
Perte trades:
2 194 (29.69%)
Meilleure transaction:
251 265.57 USD
Pire transaction:
-1 044 077.91 USD
Bénéfice brut:
8 876 423.08 USD (3 243 494 pips)
Perte brute:
-4 265 158.53 USD (1 267 159 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (489 242.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 001 084.37 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.37%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.42
Longs trades:
3 978 (53.83%)
Courts trades:
3 412 (46.17%)
Facteur de profit:
2.08
Rendement attendu:
623.99 USD
Bénéfice moyen:
1 708.32 USD
Perte moyenne:
-1 944.01 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-742 600.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 044 077.91 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.42%
Prévision annuelle:
77.86%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
90 078.08 USD
Maximal:
1 044 077.91 USD (19.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.02% (1 044 077.91 USD)
Par fonds propres:
0.33% (11 801.25 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|599
|GBPAUD
|525
|EURUSD
|514
|EURAUD
|495
|GBPCAD
|472
|EURNZD
|462
|GBPUSD
|402
|EURCAD
|338
|GBPCHF
|309
|USDCHF
|267
|CHFSGD
|254
|XAUUSD
|232
|AUDCAD
|217
|NZDCAD
|206
|AUDUSD
|194
|USDCAD
|189
|EURCHF
|188
|AUDSGD
|182
|AUDCHF
|171
|CADCHF
|169
|EURSGD
|169
|USDSGD
|165
|NZDUSD
|154
|AUDNZD
|145
|NZDCHF
|141
|EURGBP
|134
|CN50
|69
|USDJPY
|12
|WTI
|10
|AUDJPY
|5
|US30
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|13K
|GBPAUD
|18K
|EURUSD
|25K
|EURAUD
|9.2K
|GBPCAD
|15K
|EURNZD
|16K
|GBPUSD
|13K
|EURCAD
|7.6K
|GBPCHF
|8.9K
|USDCHF
|7.2K
|CHFSGD
|5K
|XAUUSD
|2.6M
|AUDCAD
|33K
|NZDCAD
|14K
|AUDUSD
|55K
|USDCAD
|-28K
|EURCHF
|29K
|AUDSGD
|3K
|AUDCHF
|3.9K
|CADCHF
|3.4K
|EURSGD
|2.2K
|USDSGD
|582
|NZDUSD
|37K
|AUDNZD
|2.4K
|NZDCHF
|3.3K
|EURGBP
|4.3K
|CN50
|1.5M
|USDJPY
|129K
|WTI
|95K
|AUDJPY
|14K
|US30
|6.3K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|13K
|GBPAUD
|-11K
|EURUSD
|36K
|EURAUD
|15K
|GBPCAD
|1.3K
|EURNZD
|12K
|GBPUSD
|8.1K
|EURCAD
|11K
|GBPCHF
|14K
|USDCHF
|12K
|CHFSGD
|7.9K
|XAUUSD
|155K
|AUDCAD
|9.7K
|NZDCAD
|8.2K
|AUDUSD
|-2.3K
|USDCAD
|-70K
|EURCHF
|13K
|AUDSGD
|7K
|AUDCHF
|9.5K
|CADCHF
|10K
|EURSGD
|11K
|USDSGD
|-34K
|NZDUSD
|-22K
|AUDNZD
|7.9K
|NZDCHF
|8.7K
|EURGBP
|4K
|CN50
|1.7M
|USDJPY
|10K
|WTI
|12K
|AUDJPY
|633
|US30
|31K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +251 265.57 USD
Pire transaction: -1 044 078 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +489 242.86 USD
Perte consécutive maximale: -742 600.88 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXTRADING.com-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
MEXExchange-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 65
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.71 × 170
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.10 × 126
|
ICMarketsSC-Live10
|1.11 × 18
|
ICMarketsSC-Live20
|1.36 × 612
|
Exness-Real17
|1.45 × 38
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live12
|2.11 × 18
|
ICMarketsSC-Live24
|2.17 × 6
|
FXTRADING.com-Live
|2.24 × 462
|
RoboForex-ECN-2
|2.66 × 96
|
Axi-US02-Live
|3.73 × 15
|
ICMarketsSC-Live25
|3.81 × 84
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|4.19 × 187
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
XMTrading-Real 34
|5.25 × 20
|
AdmiralMarkets-Live
|5.33 × 107
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|6.20 × 25
大资金高频低风险交易
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
3000 USD par mois
154%
0
0
USD
USD
3.6M
USD
USD
60
0%
7 390
70%
100%
2.08
623.99
USD
USD
19%
1:100