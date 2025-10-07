SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FXTRADING
Yuan Tan

FXTRADING

Yuan Tan
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2024 154%
FXTRADING.com-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 390
Bénéfice trades:
5 196 (70.31%)
Perte trades:
2 194 (29.69%)
Meilleure transaction:
251 265.57 USD
Pire transaction:
-1 044 077.91 USD
Bénéfice brut:
8 876 423.08 USD (3 243 494 pips)
Perte brute:
-4 265 158.53 USD (1 267 159 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (489 242.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 001 084.37 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.37%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.42
Longs trades:
3 978 (53.83%)
Courts trades:
3 412 (46.17%)
Facteur de profit:
2.08
Rendement attendu:
623.99 USD
Bénéfice moyen:
1 708.32 USD
Perte moyenne:
-1 944.01 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-742 600.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 044 077.91 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.42%
Prévision annuelle:
77.86%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
90 078.08 USD
Maximal:
1 044 077.91 USD (19.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.02% (1 044 077.91 USD)
Par fonds propres:
0.33% (11 801.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 599
GBPAUD 525
EURUSD 514
EURAUD 495
GBPCAD 472
EURNZD 462
GBPUSD 402
EURCAD 338
GBPCHF 309
USDCHF 267
CHFSGD 254
XAUUSD 232
AUDCAD 217
NZDCAD 206
AUDUSD 194
USDCAD 189
EURCHF 188
AUDSGD 182
AUDCHF 171
CADCHF 169
EURSGD 169
USDSGD 165
NZDUSD 154
AUDNZD 145
NZDCHF 141
EURGBP 134
CN50 69
USDJPY 12
WTI 10
AUDJPY 5
US30 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 13K
GBPAUD 18K
EURUSD 25K
EURAUD 9.2K
GBPCAD 15K
EURNZD 16K
GBPUSD 13K
EURCAD 7.6K
GBPCHF 8.9K
USDCHF 7.2K
CHFSGD 5K
XAUUSD 2.6M
AUDCAD 33K
NZDCAD 14K
AUDUSD 55K
USDCAD -28K
EURCHF 29K
AUDSGD 3K
AUDCHF 3.9K
CADCHF 3.4K
EURSGD 2.2K
USDSGD 582
NZDUSD 37K
AUDNZD 2.4K
NZDCHF 3.3K
EURGBP 4.3K
CN50 1.5M
USDJPY 129K
WTI 95K
AUDJPY 14K
US30 6.3K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 13K
GBPAUD -11K
EURUSD 36K
EURAUD 15K
GBPCAD 1.3K
EURNZD 12K
GBPUSD 8.1K
EURCAD 11K
GBPCHF 14K
USDCHF 12K
CHFSGD 7.9K
XAUUSD 155K
AUDCAD 9.7K
NZDCAD 8.2K
AUDUSD -2.3K
USDCAD -70K
EURCHF 13K
AUDSGD 7K
AUDCHF 9.5K
CADCHF 10K
EURSGD 11K
USDSGD -34K
NZDUSD -22K
AUDNZD 7.9K
NZDCHF 8.7K
EURGBP 4K
CN50 1.7M
USDJPY 10K
WTI 12K
AUDJPY 633
US30 31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +251 265.57 USD
Pire transaction: -1 044 078 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +489 242.86 USD
Perte consécutive maximale: -742 600.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXTRADING.com-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.18 × 22
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live5
0.71 × 170
ForexTimeFXTM-ECN2
1.10 × 126
ICMarketsSC-Live10
1.11 × 18
ICMarketsSC-Live20
1.36 × 612
Exness-Real17
1.45 × 38
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live12
2.11 × 18
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
RoboForex-ECN-2
2.66 × 96
Axi-US02-Live
3.73 × 15
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
4.19 × 187
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
AdmiralMarkets-Live
5.33 × 107
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
大资金高频低风险交易
Aucun avis
2025.10.07 23:12
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.86% of days out of 419 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FXTRADING
3000 USD par mois
154%
0
0
USD
3.6M
USD
60
0%
7 390
70%
100%
2.08
623.99
USD
19%
1:100
Copier

