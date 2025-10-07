SignauxSections
Vincenzo Modica

Vincenzo

Vincenzo Modica
0 avis
Fiabilité
100 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 37%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 464
Bénéfice trades:
1 061 (72.47%)
Perte trades:
403 (27.53%)
Meilleure transaction:
13.65 EUR
Pire transaction:
-122.19 EUR
Bénéfice brut:
1 226.11 EUR (889 674 pips)
Perte brute:
-1 345.63 EUR (66 419 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (22.33 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
34.94 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
26.86%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.34
Longs trades:
736 (50.27%)
Courts trades:
728 (49.73%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.08 EUR
Bénéfice moyen:
1.16 EUR
Perte moyenne:
-3.34 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-33.81 EUR)
Perte consécutive maximale:
-146.83 EUR (2)
Croissance mensuelle:
14.52%
Prévision annuelle:
176.20%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
136.48 EUR
Maximal:
355.32 EUR (111.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.08% (355.43 EUR)
Par fonds propres:
7.02% (9.37 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 698
USDCAD 215
GBPUSD 154
EURJPY 114
GBPJPY 76
NZDJPY 74
USDCHF 57
USDJPY 24
EURAUD 18
AUDJPY 6
AUDUSD 6
EURGBP 3
AUDCAD 3
EURCHF 1
EURCAD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 108
USDCAD 25
GBPUSD 0
EURJPY 23
GBPJPY 11
NZDJPY -8
USDCHF 5
USDJPY 12
EURAUD 2
AUDJPY 2
AUDUSD -3
EURGBP 1
AUDCAD -1
EURCHF 0
EURCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 13K
USDCAD 1.8K
GBPUSD 2.2K
EURJPY 1.9K
GBPJPY 1.5K
NZDJPY -755
USDCHF 620
USDJPY 532
EURAUD 422
AUDJPY 338
AUDUSD -108
EURGBP 79
AUDCAD -47
EURCHF 43
EURCAD 22
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.65 EUR
Pire transaction: -122 EUR
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +22.33 EUR
Perte consécutive maximale: -33.81 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PUPrime-Live
0.46 × 117
FusionMarkets-Live
0.74 × 85
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
RoboForex-ECN
0.91 × 1805
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Bybit-Live
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
1.90 × 1039
Coinexx-Live
1.93 × 15
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.31 × 352
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.68 × 80
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 plus...
Aucun avis
2025.10.07 20:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.57% of days out of 698 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 20:03
A large drawdown may occur on the account again
