David Jean Maurice Bocart

SmtFlo

David Jean Maurice Bocart
0 avis
40 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2025 -7%
VantageInternational-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
539
Bénéfice trades:
411 (76.25%)
Perte trades:
128 (23.75%)
Meilleure transaction:
569.98 EUR
Pire transaction:
-564.46 EUR
Bénéfice brut:
3 160.72 EUR (1 986 054 pips)
Perte brute:
-3 580.79 EUR (11 772 225 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (329.75 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
569.98 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
96.84%
Charge de dépôt maximale:
0.16%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.25
Longs trades:
418 (77.55%)
Courts trades:
121 (22.45%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.78 EUR
Bénéfice moyen:
7.69 EUR
Perte moyenne:
-27.97 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-839.95 EUR)
Perte consécutive maximale:
-839.95 EUR (14)
Croissance mensuelle:
6.03%
Prévision annuelle:
73.15%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 504.67 EUR
Maximal:
1 669.99 EUR (48.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.83% (1 669.86 EUR)
Par fonds propres:
0.18% (7.76 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 357
BTCUSD 182
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.5K
BTCUSD -1.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 65K
BTCUSD -9.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +569.98 EUR
Pire transaction: -564 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +329.75 EUR
Perte consécutive maximale: -839.95 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live
0.00 × 8
Aucun avis
