SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Arena Breakout
Krisna Fauzi

Arena Breakout

Krisna Fauzi
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -6%
XMGlobal-MT5 10
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
114
Bénéfice trades:
51 (44.73%)
Perte trades:
63 (55.26%)
Meilleure transaction:
15.28 USD
Pire transaction:
-20.16 USD
Bénéfice brut:
311.21 USD (196 783 pips)
Perte brute:
-233.23 USD (139 175 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (65.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
65.26 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
31.46%
Charge de dépôt maximale:
10.37%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
2.11
Longs trades:
81 (71.05%)
Courts trades:
33 (28.95%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
0.68 USD
Bénéfice moyen:
6.10 USD
Perte moyenne:
-3.70 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-7.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.64 USD (5)
Croissance mensuelle:
232.59%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.79 USD
Maximal:
36.92 USD (59.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.45% (36.92 USD)
Par fonds propres:
15.75% (12.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 68
US100Cash 30
EURUSDm# 5
USDJPYm# 5
GBPJPYm# 5
OILCash 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 118
US100Cash -18
EURUSDm# -12
USDJPYm# -3
GBPJPYm# -6
OILCash -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 71K
US100Cash -9.7K
EURUSDm# -1.9K
USDJPYm# 181
GBPJPYm# -1.5K
OILCash -23
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.28 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +65.26 USD
Perte consécutive maximale: -7.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.03 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 07:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 06:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 02:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 02:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 16:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Arena Breakout
30 USD par mois
-6%
0
0
USD
79
USD
11
0%
114
44%
31%
1.33
0.68
USD
59%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.