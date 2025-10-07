SignauxSections
Qi Kai Fan

ETH J35 V4 EXness 100 testing

Qi Kai Fan
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 13%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
134
Bénéfice trades:
98 (73.13%)
Perte trades:
36 (26.87%)
Meilleure transaction:
4.14 USD
Pire transaction:
-3.91 USD
Bénéfice brut:
93.88 USD (183 044 pips)
Perte brute:
-81.18 USD (304 114 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (34.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.52 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
0.58
Longs trades:
78 (58.21%)
Courts trades:
56 (41.79%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
0.96 USD
Perte moyenne:
-2.26 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-9.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.20 USD (4)
Croissance mensuelle:
39.45%
Algo trading:
3%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22.07 USD
Maximal:
22.07 USD (22.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.07% (22.07 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 97
BTCUSD 37
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 26
BTCUSD -13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 13K
BTCUSD -135K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.14 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +34.52 USD
Perte consécutive maximale: -9.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXGT-Live
0.00 × 6
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
ClonTrader-Live
0.00 × 14
Exness-MT5Real12
0.00 × 11
Exness-MT5Real31
0.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
Weltrade-Real
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 1
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 25
Tickmill-Live
0.00 × 7
PUPrime-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.01 × 101
KuberaCapitalMarkets-Server
0.07 × 361
Exness-MT5Real8
0.14 × 224
Pepperstone-MT5-Live01
0.51 × 388
8 plus...
For personal watching. The V4 is higher win ratio than V2. 



Aucun avis
2025.10.07 16:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 16:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.07 15:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
