Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXGT-Live 0.00 × 6 XMGlobal-MT5 10 0.00 × 2 ClonTrader-Live 0.00 × 14 Exness-MT5Real12 0.00 × 11 Exness-MT5Real31 0.00 × 6 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 2 XMGlobal-MT5 13 0.00 × 1 Exness-MT5Real22 0.00 × 15 Weltrade-Real 0.00 × 3 OctaFX-Real 0.00 × 1 DerivSVG-Server-03 0.00 × 4 STARTRADERINTL-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 Exness-MT5Real2 0.00 × 38 VantagePrimeLimited-Live 0.00 × 25 Tickmill-Live 0.00 × 7 PUPrime-Live 0.00 × 11 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 VantageInternational-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.01 × 101 KuberaCapitalMarkets-Server 0.07 × 361 Exness-MT5Real8 0.14 × 224 Pepperstone-MT5-Live01 0.51 × 388 8 plus...