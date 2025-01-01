Malheureusement, le signal n'est pas trouvé dans notre base de données
Le signal que vous avez demandé a probablement été supprimé. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier automatiquement les trades.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 381%
- Abonnés
- 24
- Semaines
- 121
- Trades
- 1021
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 1.57
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 1 229%
- Abonnés
- 65
- Semaines
- 43
- Trades
- 1462
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 6.18
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 142%
- Abonnés
- 25
- Semaines
- 50
- Trades
- 171
- Gagner
- 84%
- Facteur de profit
- 1.48
- DD max.
- 22%
- Croissance
- 120%
- Abonnés
- 13
- Semaines
- 49
- Trades
- 495
- Gagner
- 71%
- Facteur de profit
- 2.36
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 1 538%
- Abonnés
- 121
- Semaines
- 86
- Trades
- 1269
- Gagner
- 80%
- Facteur de profit
- 3.29
- DD max.
- 32%
- Croissance
- 5 754%
- Abonnés
- 12
- Semaines
- 225
- Trades
- 14347
- Gagner
- 71%
- Facteur de profit
- 1.59
- DD max.
- 54%
- Croissance
- 5 013%
- Abonnés
- 3
- Semaines
- 230
- Trades
- 1381
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 1.85
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 3 256%
- Abonnés
- 5
- Semaines
- 40
- Trades
- 1841
- Gagner
- 51%
- Facteur de profit
- 1.78
- DD max.
- 46%
- Croissance
- 1 548%
- Abonnés
- 68
- Semaines
- 206
- Trades
- 5460
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.67
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 335%
- Abonnés
- 11
- Semaines
- 36
- Trades
- 122
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 1.65
- DD max.
- 34%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.