|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|US100
|27
|GBPJPY
|7
|GBPUSD
|3
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|HK50
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|615
|US100
|12
|GBPJPY
|21
|GBPUSD
|15
|CHFJPY
|-15
|EURJPY
|-10
|HK50
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|68K
|US100
|6K
|GBPJPY
|749
|GBPUSD
|428
|CHFJPY
|-1.1K
|EURJPY
|-751
|HK50
|-201
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinexBisnisSolusi-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.88 × 94
English Version :
Type: Manual Analysis | Technical & Probability-Based Strategy
This signal is based on a high-probability trading approach, focusing on precise market structure analysis and risk-adjusted trade setups. Each position is carefully selected using a combination of technical confluence, liquidity zones, and institutional order flow behavior.
The main objective is to achieve consistent and sustainable growth while maintaining strict risk management and low drawdown levels.
Trading is performed manually, ensuring that every entry aligns with current market sentiment and volatility conditions — no martingale, no grid, and no overtrading.
Key Features:
-
High-probability trade setups with controlled risk exposure
-
No martingale / No grid / No averaging down
-
Manual analysis and execution
-
Consistent performance focus
-
Average risk per trade: 1–2%
Recommended: Minimum balance of $500 and reliable low-spread ECN broker.
This signal is designed for traders who value accuracy, discipline, and risk control over aggressive short-term gains.
Indonesian Version :
Tipe: Analisis Manual | Strategi Berbasis Teknikal & Probabilitas
Sinyal ini menggunakan pendekatan trading berbasis probabilitas tinggi, dengan fokus pada analisis struktur pasar yang presisi dan setup perdagangan dengan rasio risiko–imbal hasil yang terukur. Setiap posisi dipilih secara hati-hati berdasarkan konfluensi teknikal, zona likuiditas, serta perilaku order flow institusional.
Tujuan utama adalah mencapai pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan dengan penerapan manajemen risiko yang ketat serta menjaga drawdown serendah mungkin.
Seluruh transaksi dilakukan secara manual, memastikan setiap entry sesuai dengan kondisi sentimen dan volatilitas pasar saat ini — tanpa martingale, tanpa grid, dan tanpa overtrading.
Fitur Utama:
-
Setup probabilitas tinggi dengan eksposur risiko terkontrol
-
Tanpa martingale / Tanpa grid / Tanpa averaging
-
Analisis dan eksekusi manual
-
Fokus pada performa konsisten
-
Risiko rata-rata per transaksi: 1–2%
Rekomendasi: Saldo minimum $500 dan broker ECN dengan spread rendah.
Sinyal ini ditujukan bagi trader yang mengutamakan akurasi, disiplin, dan kontrol risiko dibandingkan keuntungan cepat yang agresif.
