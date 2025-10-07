SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Z n Z Fx
Depri Pahla Kurnia

Z n Z Fx

Depri Pahla Kurnia
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
150
Bénéfice trades:
66 (44.00%)
Perte trades:
84 (56.00%)
Meilleure transaction:
101.03 USD
Pire transaction:
-50.88 USD
Bénéfice brut:
1 870.46 USD (615 061 pips)
Perte brute:
-1 244.77 USD (205 804 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (213.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
243.92 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.72%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
2.56
Longs trades:
106 (70.67%)
Courts trades:
44 (29.33%)
Facteur de profit:
1.50
Rendement attendu:
4.17 USD
Bénéfice moyen:
28.34 USD
Perte moyenne:
-14.82 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-214.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-214.40 USD (10)
Croissance mensuelle:
547.82%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
48.61 USD
Maximal:
244.51 USD (83.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 108
US100 27
GBPJPY 7
GBPUSD 3
CHFJPY 1
EURJPY 1
HK50 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 615
US100 12
GBPJPY 21
GBPUSD 15
CHFJPY -15
EURJPY -10
HK50 -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 68K
US100 6K
GBPJPY 749
GBPUSD 428
CHFJPY -1.1K
EURJPY -751
HK50 -201
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +101.03 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +213.38 USD
Perte consécutive maximale: -214.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinexBisnisSolusi-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
8.88 × 94
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

English Version : 
Type: Manual Analysis | Technical & Probability-Based Strategy

This signal is based on a high-probability trading approach, focusing on precise market structure analysis and risk-adjusted trade setups. Each position is carefully selected using a combination of technical confluence, liquidity zones, and institutional order flow behavior.
The main objective is to achieve consistent and sustainable growth while maintaining strict risk management and low drawdown levels.

Trading is performed manually, ensuring that every entry aligns with current market sentiment and volatility conditions — no martingale, no grid, and no overtrading.

Key Features:

  • High-probability trade setups with controlled risk exposure

  • No martingale / No grid / No averaging down

  • Manual analysis and execution

  • Consistent performance focus

  • Average risk per trade: 1–2%

Recommended: Minimum balance of $500 and reliable low-spread ECN broker.
This signal is designed for traders who value accuracy, discipline, and risk control over aggressive short-term gains.

Indonesian Version :

Tipe: Analisis Manual | Strategi Berbasis Teknikal & Probabilitas

Sinyal ini menggunakan pendekatan trading berbasis probabilitas tinggi, dengan fokus pada analisis struktur pasar yang presisi dan setup perdagangan dengan rasio risiko–imbal hasil yang terukur. Setiap posisi dipilih secara hati-hati berdasarkan konfluensi teknikal, zona likuiditas, serta perilaku order flow institusional.
Tujuan utama adalah mencapai pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan dengan penerapan manajemen risiko yang ketat serta menjaga drawdown serendah mungkin.

Seluruh transaksi dilakukan secara manual, memastikan setiap entry sesuai dengan kondisi sentimen dan volatilitas pasar saat ini — tanpa martingale, tanpa grid, dan tanpa overtrading.

Fitur Utama:

  • Setup probabilitas tinggi dengan eksposur risiko terkontrol

  • Tanpa martingale / Tanpa grid / Tanpa averaging

  • Analisis dan eksekusi manual

  • Fokus pada performa konsisten

  • Risiko rata-rata per transaksi: 1–2%

Rekomendasi: Saldo minimum $500 dan broker ECN dengan spread rendah.
Sinyal ini ditujukan bagi trader yang mengutamakan akurasi, disiplin, dan kontrol risiko dibandingkan keuntungan cepat yang agresif.


Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Z n Z Fx
30 USD par mois
0%
0
0
USD
499
USD
20
0%
150
44%
100%
1.50
4.17
USD
0%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.