Filippo Fusto

AurumX

Filippo Fusto
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 52%
VTMarkets-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 278
Bénéfice trades:
766 (59.93%)
Perte trades:
512 (40.06%)
Meilleure transaction:
312.12 USD
Pire transaction:
-100.07 USD
Bénéfice brut:
5 487.26 USD (296 148 pips)
Perte brute:
-4 442.31 USD (328 606 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (33.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
424.44 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.34%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
872
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.99
Longs trades:
504 (39.44%)
Courts trades:
774 (60.56%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
7.16 USD
Perte moyenne:
-8.68 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-1 051.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 051.60 USD (24)
Croissance mensuelle:
52.25%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.50 USD
Maximal:
1 052.16 USD (33.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.18% (1 052.16 USD)
Par fonds propres:
8.58% (258.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-ECN 1269
GBPUSD-ECN 4
GBPJPY-ECN 3
EURUSD-ECN 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-ECN 1.1K
GBPUSD-ECN -9
GBPJPY-ECN 1
EURUSD-ECN -6
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-ECN -32K
GBPUSD-ECN -831
GBPJPY-ECN 225
EURUSD-ECN -2
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +312.12 USD
Pire transaction: -100 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +33.52 USD
Perte consécutive maximale: -1 051.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

https://t.me/iAurumX
Aucun avis
2025.10.07 10:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
