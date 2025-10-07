- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
4 (44.44%)
Perte trades:
5 (55.56%)
Meilleure transaction:
178 184.64 IDR
Pire transaction:
-179 157.36 IDR
Bénéfice brut:
599 834.32 IDR (1 045 760 pips)
Perte brute:
-536 762.51 IDR (2 406 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (599 834.32 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
599 834.32 IDR (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
56.12%
Charge de dépôt maximale:
12.31%
Dernier trade:
54 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.22
Longs trades:
8 (88.89%)
Courts trades:
1 (11.11%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
7 007.98 IDR
Bénéfice moyen:
149 958.58 IDR
Perte moyenne:
-107 352.50 IDR
Pertes consécutives maximales:
3 (-283 790.76 IDR)
Perte consécutive maximale:
-283 790.76 IDR (3)
Croissance mensuelle:
2.96%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
290 310.76 IDR
Maximal:
290 310.76 IDR (12.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.03% (288 680.76 IDR)
Par fonds propres:
5.73% (151 951.99 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|7
|#BTCUSDr
|1
|EURUSDb
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDb
|-5
|#BTCUSDr
|17
|EURUSDb
|-5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDb
|324
|#BTCUSDr
|1M
|EURUSDb
|-153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +178 184.64 IDR
Pire transaction: -179 157 IDR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +599 834.32 IDR
Perte consécutive maximale: -283 790.76 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
3%
0
0
USD
USD
2.5M
IDR
IDR
1
0%
9
44%
56%
1.11
7 007.98
IDR
IDR
12%
1:500