Dion Martin H

Dion Martin

Dion Martin H
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 39%
OctaFX-Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
84
Bénéfice trades:
66 (78.57%)
Perte trades:
18 (21.43%)
Meilleure transaction:
26.70 USD
Pire transaction:
-41.38 USD
Bénéfice brut:
355.12 USD (114 026 pips)
Perte brute:
-166.79 USD (150 224 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (102.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
102.37 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
71.49%
Charge de dépôt maximale:
1.73%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
47 minutes
Facteur de récupération:
2.81
Longs trades:
43 (51.19%)
Courts trades:
41 (48.81%)
Facteur de profit:
2.13
Rendement attendu:
2.24 USD
Bénéfice moyen:
5.38 USD
Perte moyenne:
-9.27 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-66.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-66.98 USD (4)
Croissance mensuelle:
39.01%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
66.98 USD (31.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.00% (41.38 USD)
Par fonds propres:
0.41% (9.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 70
BTCUSD 12
USDJPY 1
AUDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 239
BTCUSD -51
USDJPY 0
AUDUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 8.9K
BTCUSD -45K
USDJPY 68
AUDUSD -43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.70 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +102.37 USD
Perte consécutive maximale: -66.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.46 × 448
OctaFX-Real
1.52 × 168
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.68 × 306
FusionMarkets-Live
2.42 × 84
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
VantageInternational-Live
4.00 × 1
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
TEST
Aucun avis
2025.10.07 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
