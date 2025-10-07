Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 itexsys-Platform 0.00 × 3 EverestCM-Live 0.00 × 2 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 ICMarketsEU-MT5-4 0.15 × 13 ICTrading-MT5-4 0.23 × 13 FusionMarkets-Demo 0.33 × 3 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 FPMarkets-Live 0.57 × 182 ICMarkets-MT5 0.58 × 36 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 StriforLLC-Live 0.72 × 18 XMTrading-MT5 3 0.77 × 5653 Exness-MT5Real3 0.77 × 62 Exness-MT5Real8 0.82 × 907 PrimeCodex-MT5 1.00 × 21 HFMarketsGlobal-Live1 1.06 × 119 PacificUnionLLC-Live 1.10 × 31 Exness-MT5Real12 1.13 × 160 131 plus...