SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SKYHIGH
Cd Vijaya Narayana

SKYHIGH

Cd Vijaya Narayana
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 -52%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
107
Bénéfice trades:
82 (76.63%)
Perte trades:
25 (23.36%)
Meilleure transaction:
29.87 USD
Pire transaction:
-111.13 USD
Bénéfice brut:
341.09 USD (132 544 pips)
Perte brute:
-392.66 USD (71 215 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (29.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
58.85 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
18.37%
Charge de dépôt maximale:
116.26%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.23
Longs trades:
68 (63.55%)
Courts trades:
39 (36.45%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-0.48 USD
Bénéfice moyen:
4.16 USD
Perte moyenne:
-15.71 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-13.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-222.21 USD (2)
Croissance mensuelle:
-51.56%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
54.69 USD
Maximal:
222.61 USD (83.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.07% (222.57 USD)
Par fonds propres:
72.95% (195.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 69
US30 10
US500 8
DE40 8
USTEC 6
GBPUSD 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
EURAUD 1
EURCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -113
US30 71
US500 -2
DE40 6
USTEC -9
GBPUSD 2
EURUSD -8
AUDUSD -6
EURAUD 5
EURCAD 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.1K
US30 71K
US500 -2.4K
DE40 5.1K
USTEC -9.5K
GBPUSD 252
EURUSD -767
AUDUSD -575
EURAUD 164
EURCAD 80
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.87 USD
Pire transaction: -111 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +29.42 USD
Perte consécutive maximale: -13.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 3
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.15 × 13
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.57 × 182
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5653
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.82 × 907
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
PacificUnionLLC-Live
1.10 × 31
Exness-MT5Real12
1.13 × 160
131 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.16 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 07:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:01
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 07:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 08:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 08:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 08:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 08:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 07:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.07 07:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 07:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SKYHIGH
40 USD par mois
-52%
0
0
USD
48
USD
4
90%
107
76%
18%
0.86
-0.48
USD
83%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.