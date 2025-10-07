SignauxSections
Lumban Robby Widodo P M

Erceel7

Lumban Robby Widodo P M
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 44%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
141
Bénéfice trades:
88 (62.41%)
Perte trades:
53 (37.59%)
Meilleure transaction:
29.77 USD
Pire transaction:
-45.44 USD
Bénéfice brut:
258.78 USD (13 607 946 pips)
Perte brute:
-153.95 USD (259 664 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (140.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
140.72 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.59%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
100
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.30
Longs trades:
65 (46.10%)
Courts trades:
76 (53.90%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
0.74 USD
Bénéfice moyen:
2.94 USD
Perte moyenne:
-2.90 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-2.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-45.44 USD (1)
Croissance mensuelle:
44.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.75 USD
Maximal:
45.60 USD (12.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.12% (42.35 USD)
Par fonds propres:
14.65% (50.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 102
XAUUSD 36
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 138
XAUUSD -32
NZDUSD -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 1.1M
XAUUSD -28K
NZDUSD -75
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.77 USD
Pire transaction: -45 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +140.72 USD
Perte consécutive maximale: -2.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real
5.26 × 34
Exness-MT5Real15
6.05 × 22
Exness-MT5Real8
12.08 × 4299
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Aucun avis
2025.10.07 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.07 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
