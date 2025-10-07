SignauxSections
Vasile Verdes

EdgeHFT

Vasile Verdes
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 325%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
321
Bénéfice trades:
265 (82.55%)
Perte trades:
56 (17.45%)
Meilleure transaction:
9.35 EUR
Pire transaction:
-4.91 EUR
Bénéfice brut:
139.08 EUR (429 674 pips)
Perte brute:
-54.55 EUR (32 942 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (31.86 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
31.86 EUR (29)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
98.32%
Charge de dépôt maximale:
7.47%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
127
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
7.64
Longs trades:
206 (64.17%)
Courts trades:
115 (35.83%)
Facteur de profit:
2.55
Rendement attendu:
0.26 EUR
Bénéfice moyen:
0.52 EUR
Perte moyenne:
-0.97 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-7.35 EUR)
Perte consécutive maximale:
-9.62 EUR (3)
Croissance mensuelle:
96.46%
Prévision annuelle:
1 170.44%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
11.07 EUR (15.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.57% (11.07 EUR)
Par fonds propres:
17.78% (19.65 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GER40 127
XAUUSD.r 127
US30 66
US100 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GER40 11
XAUUSD.r 62
US30 23
US100 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GER40 115K
XAUUSD.r 7.2K
US30 273K
US100 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.35 EUR
Pire transaction: -5 EUR
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +31.86 EUR
Perte consécutive maximale: -7.35 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Aucun avis
2025.10.07 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
