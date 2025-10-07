SignauxSections
Sevino Ardiansyah

KingVIns

Sevino Ardiansyah
0 avis
26 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -100%
FBS-Real
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
517
Bénéfice trades:
167 (32.30%)
Perte trades:
350 (67.70%)
Meilleure transaction:
23.19 USD
Pire transaction:
-8.47 USD
Bénéfice brut:
295.00 USD (27 506 pips)
Perte brute:
-423.49 USD (58 651 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (17.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
28.58 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.87
Longs trades:
186 (35.98%)
Courts trades:
331 (64.02%)
Facteur de profit:
0.70
Rendement attendu:
-0.25 USD
Bénéfice moyen:
1.77 USD
Perte moyenne:
-1.21 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-36.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-36.01 USD (15)
Croissance mensuelle:
-97.08%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
136.44 USD
Maximal:
148.13 USD (360.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (148.13 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 296
XAUUSD 78
AUDJPY 13
AUDCAD 12
USDJPY 12
EURCAD 10
GBPCHF 10
US100 10
GBPUSD 9
EURAUD 9
CHFJPY 8
AUDCHF 8
AUDUSD 6
GBPNZD 5
GBPCAD 4
EURCHF 4
USDCHF 3
GBPAUD 3
USDCAD 3
CADJPY 3
NZDUSD 2
NZDCHF 2
EURNZD 1
NZDCAD 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
CADCHF 1
XAGUSD 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -56
XAUUSD -48
AUDJPY 6
AUDCAD -5
USDJPY 7
EURCAD -1
GBPCHF 6
US100 -21
GBPUSD 6
EURAUD -8
CHFJPY -4
AUDCHF -2
AUDUSD -4
GBPNZD -1
GBPCAD -3
EURCHF -4
USDCHF 0
GBPAUD 2
USDCAD -1
CADJPY 1
NZDUSD -2
NZDCHF 1
EURNZD -2
NZDCAD 3
AUDNZD 1
EURJPY 2
CADCHF 2
XAGUSD 0
GBPJPY -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -4.8K
XAUUSD -4.8K
AUDJPY 799
AUDCAD -728
USDJPY 1K
EURCAD -41
GBPCHF 535
US100 -21K
GBPUSD 346
EURAUD -1.1K
CHFJPY -549
AUDCHF -177
AUDUSD -402
GBPNZD -208
GBPCAD -477
EURCHF -177
USDCHF 43
GBPAUD 261
USDCAD -134
CADJPY 159
NZDUSD -154
NZDCHF 71
EURNZD -299
NZDCAD 416
AUDNZD 105
EURJPY 260
CADCHF 130
XAGUSD -3
GBPJPY -128
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.19 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +17.97 USD
Perte consécutive maximale: -36.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
XGXPROTRADE-Server
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 3
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
BetailCapitalLtd-Server
0.14 × 22
286 plus...
2025.10.07 08:36
A large drawdown may occur on the account again
