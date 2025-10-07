SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Lord Santuy
Irawan Muhammad Ferry

Lord Santuy

Irawan Muhammad Ferry
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 79%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
70
Bénéfice trades:
53 (75.71%)
Perte trades:
17 (24.29%)
Meilleure transaction:
1 939.31 USD
Pire transaction:
-2 911.55 USD
Bénéfice brut:
17 919.29 USD (72 448 pips)
Perte brute:
-6 774.03 USD (26 948 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (4 541.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 733.28 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.29%
Dernier trade:
44 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
3.83
Longs trades:
43 (61.43%)
Courts trades:
27 (38.57%)
Facteur de profit:
2.65
Rendement attendu:
159.22 USD
Bénéfice moyen:
338.10 USD
Perte moyenne:
-398.47 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-357.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 911.55 USD (1)
Croissance mensuelle:
41.64%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
800.67 USD
Maximal:
2 911.55 USD (11.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.12% (2 000.08 USD)
Par fonds propres:
6.00% (1 511.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 69
NQ100.R 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 11K
NQ100.R 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 43K
NQ100.R 2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 939.31 USD
Pire transaction: -2 912 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +4 541.79 USD
Perte consécutive maximale: -357.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Aucun avis
2025.10.07 05:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
