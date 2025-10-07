SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TIC 2025
Alex Sahrul Pratama

TIC 2025

Alex Sahrul Pratama
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -15%
Exness-MT5Real8
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
90
Bénéfice trades:
42 (46.66%)
Perte trades:
48 (53.33%)
Meilleure transaction:
29.03 USD
Pire transaction:
-22.12 USD
Bénéfice brut:
280.11 USD (360 578 pips)
Perte brute:
-311.51 USD (536 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (12.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
67.22 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
52.26%
Charge de dépôt maximale:
10.66%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.35
Longs trades:
73 (81.11%)
Courts trades:
17 (18.89%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.35 USD
Bénéfice moyen:
6.67 USD
Perte moyenne:
-6.49 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-21.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-49.66 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.69%
Prévision annuelle:
44.76%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
78.38 USD
Maximal:
90.58 USD (42.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.25% (90.47 USD)
Par fonds propres:
1.68% (3.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 73
BTCUSD 9
USOIL 2
AUDUSD 2
ETHUSD 2
NZDUSD 1
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 44
BTCUSD -34
USOIL -20
AUDUSD -5
ETHUSD -10
NZDUSD -3
EURUSD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 56K
BTCUSD -220K
USOIL -1K
AUDUSD -298
ETHUSD -10K
NZDUSD -251
EURUSD -350
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.03 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +12.08 USD
Perte consécutive maximale: -21.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5
0.00 × 10
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 414
Weltrade-Real
0.50 × 6
Exness-MT5Real15
1.79 × 181
Exness-MT5Real12
3.26 × 31
Exness-MT5Real
5.40 × 47
Exness-MT5Real6
6.65 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
7.53 × 32
Exness-MT5Real8
11.78 × 4454
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
19.93 × 15
RoboForex-ECN
23.19 × 32
This is the official real trading account of TIC Japan, a community focused on Smart Money Concepts (SMC), ICT methodology, and modern price action analysis.
We prioritize discipline, transparency, and strong risk management in every trade executed.

🎯 Purpose

  • To serve as a live performance portfolio for TIC Japan community members.

  • To unite Indonesian traders in Japan through real and educational trading.

  • To provide market insights and learning references for traders growing under TIC Japan’s guidance.

  • Risk Policy

    • Every trade includes Stop Loss & Take Profit.

    • No martingale, averaging, or grid strategies.

    • Focused on consistency and long-term growth rather than short-term hype.


Aucun avis
