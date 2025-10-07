- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|BTCUSD
|9
|USOIL
|2
|AUDUSD
|2
|ETHUSD
|2
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|44
|BTCUSD
|-34
|USOIL
|-20
|AUDUSD
|-5
|ETHUSD
|-10
|NZDUSD
|-3
|EURUSD
|-4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|56K
|BTCUSD
|-220K
|USOIL
|-1K
|AUDUSD
|-298
|ETHUSD
|-10K
|NZDUSD
|-251
|EURUSD
|-350
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 414
|
Weltrade-Real
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real15
|1.79 × 181
|
Exness-MT5Real12
|3.26 × 31
|
Exness-MT5Real
|5.40 × 47
|
Exness-MT5Real6
|6.65 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.53 × 32
|
Exness-MT5Real8
|11.78 × 4454
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|19.93 × 15
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
We prioritize discipline, transparency, and strong risk management in every trade executed.
🎯 Purpose
-
To serve as a live performance portfolio for TIC Japan community members.
-
To unite Indonesian traders in Japan through real and educational trading.
-
To provide market insights and learning references for traders growing under TIC Japan’s guidance.
-
Risk Policy
-
Every trade includes Stop Loss & Take Profit.
-
No martingale, averaging, or grid strategies.
-
Focused on consistency and long-term growth rather than short-term hype.
-
USD
USD
