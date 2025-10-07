SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Dream X 5153
Nei Tian Rong Hui

Dream X 5153

Nei Tian Rong Hui
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
XMTrading-Real 12
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21
Bénéfice trades:
14 (66.66%)
Perte trades:
7 (33.33%)
Meilleure transaction:
14.16 USD
Pire transaction:
-90.64 USD
Bénéfice brut:
92.49 USD (7 250 pips)
Perte brute:
-104.47 USD (3 592 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (14.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
33.08 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
17.98%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.13
Longs trades:
11 (52.38%)
Courts trades:
10 (47.62%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-0.57 USD
Bénéfice moyen:
6.61 USD
Perte moyenne:
-14.92 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-5.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-90.64 USD (1)
Croissance mensuelle:
-14.21%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
71.53 USD
Maximal:
92.06 USD (50.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
13.67% (20.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 11
GBPUSD 7
NZDUSD 1
AUDCAD 1
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 18
GBPUSD -41
NZDUSD 2
AUDCAD 3
NZDJPY 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 3K
GBPUSD -858
NZDUSD 200
AUDCAD 492
NZDJPY 852
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.16 USD
Pire transaction: -91 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +14.48 USD
Perte consécutive maximale: -5.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-Real 12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradersTrust-Live
0.44 × 9
AxioryAsia-02Live
0.50 × 12
GemForex-Live
0.70 × 944
XMTrading-Real 12
0.70 × 20
MYFXMarkets-US03-Live
6.00 × 1
Ava-Real 2
7.71 × 34
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
mon commerce de forex !
 
Obtenez le revenu passif de vos rêves grâce au trading entièrement automatisé

Saisissez votre bonheur !

Pour rejoindre la communauté Dream☆Presentation,
 
Bonne négociation !



Aucun avis
2025.10.07 04:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 04:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dream X 5153
30 USD par mois
0%
0
0
USD
151
USD
8
100%
21
66%
100%
0.88
-0.57
USD
14%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.