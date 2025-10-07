- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
40
Bénéfice trades:
31 (77.50%)
Perte trades:
9 (22.50%)
Meilleure transaction:
1 416.79 CNH
Pire transaction:
-8 817.28 CNH
Bénéfice brut:
24 789.36 CNH (57 640 pips)
Perte brute:
-35 815.29 CNH (70 050 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (7 008.66 CNH)
Bénéfice consécutif maximal:
7 256.77 CNH (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
-0.48
Longs trades:
12 (30.00%)
Courts trades:
28 (70.00%)
Facteur de profit:
0.69
Rendement attendu:
-275.65 CNH
Bénéfice moyen:
799.66 CNH
Perte moyenne:
-3 979.48 CNH
Pertes consécutives maximales:
2 (-10 217.25 CNH)
Perte consécutive maximale:
-10 217.25 CNH (2)
Croissance mensuelle:
-47.09%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16 834.59 CNH
Maximal:
22 891.36 CNH (87.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.90% (22 741.36 CNH)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 CNH)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|HK50.f
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|HK50.f
|-1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|HK50.f
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 416.79 CNH
Pire transaction: -8 817 CNH
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +7 008.66 CNH
Perte consécutive maximale: -10 217.25 CNH
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BKSMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
