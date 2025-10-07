SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Fire Trap
Hyu Nobu

Fire Trap

Hyu Nobu
0 avis
53 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 249%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 225
Bénéfice trades:
522 (42.61%)
Perte trades:
703 (57.39%)
Meilleure transaction:
381.54 USD
Pire transaction:
-259.05 USD
Bénéfice brut:
16 911.51 USD (990 503 pips)
Perte brute:
-17 431.21 USD (632 891 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (620.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
877.07 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.17
Longs trades:
819 (66.86%)
Courts trades:
406 (33.14%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.42 USD
Bénéfice moyen:
32.40 USD
Perte moyenne:
-24.80 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-517.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-517.69 USD (19)
Croissance mensuelle:
46.50%
Prévision annuelle:
564.22%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 697.33 USD
Maximal:
3 089.55 USD (40.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.80% (362.56 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 361
GOLD 330
GBPJPY 288
EURJPY 238
EURUSD 5
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -461
GOLD 2.4K
GBPJPY -1.3K
EURJPY -1K
EURUSD -14
USDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -20K
GOLD 140K
GBPJPY -45K
EURJPY -19K
EURUSD -180
USDCAD -55
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +381.54 USD
Pire transaction: -259 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +620.68 USD
Perte consécutive maximale: -517.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Real 1-MT5
1.33 × 3
XMTrading-MT5 2
1.39 × 429
RannForex-Server
1.50 × 2
XMTrading-MT5 3
1.71 × 649
XAUUSD Only with high risk ratio

No Martingale,  No grade , No dangerous strategy

Have SL,TP for each trade - Never blow account


Aucun avis
2025.10.07 00:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.82% of days out of 365 days of the signal's entire lifetime.
