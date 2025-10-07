SignauxSections
Sebastian Gil Gonzalez

TRAIDERS ALG XAU

Sebastian Gil Gonzalez
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
18
Bénéfice trades:
10 (55.55%)
Perte trades:
8 (44.44%)
Meilleure transaction:
251.04 EUR
Pire transaction:
-112.31 EUR
Bénéfice brut:
722.77 EUR (3 276 pips)
Perte brute:
-530.23 EUR (2 475 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (426.76 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
426.76 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
48.95%
Charge de dépôt maximale:
2.82%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
1.18
Longs trades:
11 (61.11%)
Courts trades:
7 (38.89%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
10.70 EUR
Bénéfice moyen:
72.28 EUR
Perte moyenne:
-66.28 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-160.64 EUR)
Perte consécutive maximale:
-160.64 EUR (2)
Algo trading:
52%
Prélèvement par solde:
Absolu:
163.05 EUR
Maximal:
163.05 EUR (1.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.62% (162.20 EUR)
Par fonds propres:
0.62% (63.57 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 220
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 801
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +251.04 EUR
Pire transaction: -112 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +426.76 EUR
Perte consécutive maximale: -160.64 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsEU-MT5-5
1.43 × 7
ICMarketsAU-Live
1.45 × 159
CapitalPointTrading-MT5-4
1.48 × 52
Exness-MT5Real7
1.72 × 99
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
86 plus...
Ce signal est 100 % algorithmique. Créé pour maintenir un drawdown inférieur à 2 % et testé depuis 10 ans, il vous offrira plus de 2 % de profit quotidien.

Le seul bot créé par des professionnels et construit avec plus de 100 variables.

J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous enrichira autant qu'il nous a enrichis.
Aucun avis
2025.10.07 00:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 00:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

