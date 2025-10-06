- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
486
Bénéfice trades:
365 (75.10%)
Perte trades:
121 (24.90%)
Meilleure transaction:
119.00 USD
Pire transaction:
-33.62 USD
Bénéfice brut:
1 284.23 USD (592 690 pips)
Perte brute:
-562.34 USD (420 377 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (31.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
201.48 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
58.33%
Charge de dépôt maximale:
1.49%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
486
Temps de détention moyen:
32 minutes
Facteur de récupération:
5.45
Longs trades:
202 (41.56%)
Courts trades:
284 (58.44%)
Facteur de profit:
2.28
Rendement attendu:
1.49 USD
Bénéfice moyen:
3.52 USD
Perte moyenne:
-4.65 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-132.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-132.46 USD (6)
Croissance mensuelle:
11.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.34 USD
Maximal:
132.46 USD (3.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.46% (44.33 USD)
Par fonds propres:
0.78% (83.36 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|486
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|722
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|172K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.26 × 114
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
A Martingale system with DD 8% so far.
Initial balance is 10,000USD and EA will close all and turn off the EA when equity reach 5000USD.
