Signaux / MetaTrader 4 / Cindara FX
I Gede Anom Widiada S Com

Cindara FX

I Gede Anom Widiada S Com
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
Exness-Real29
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
486
Bénéfice trades:
365 (75.10%)
Perte trades:
121 (24.90%)
Meilleure transaction:
119.00 USD
Pire transaction:
-33.62 USD
Bénéfice brut:
1 284.23 USD (592 690 pips)
Perte brute:
-562.34 USD (420 377 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (31.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
201.48 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
58.33%
Charge de dépôt maximale:
1.49%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
486
Temps de détention moyen:
32 minutes
Facteur de récupération:
5.45
Longs trades:
202 (41.56%)
Courts trades:
284 (58.44%)
Facteur de profit:
2.28
Rendement attendu:
1.49 USD
Bénéfice moyen:
3.52 USD
Perte moyenne:
-4.65 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-132.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-132.46 USD (6)
Croissance mensuelle:
11.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.34 USD
Maximal:
132.46 USD (3.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.46% (44.33 USD)
Par fonds propres:
0.78% (83.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 486
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 722
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 172K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +119.00 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +31.75 USD
Perte consécutive maximale: -132.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.26 × 114
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
A Martingale system with DD 8% so far.

Initial balance is 10,000USD and EA will close all and turn off the EA when equity reach 5000USD.

Aucun avis
2025.10.07 00:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 00:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
