Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 1 PUPrime-Live 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 2.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 2.44 × 184 ICMarketsSC-MT5-4 2.56 × 275 FusionMarkets-Live 2.67 × 216 GOMarketsMU-Live 2.83 × 6 Pepperstone-MT5-Live01 2.96 × 26 Coinexx-Live 3.00 × 1 Exness-MT5Real3 3.00 × 1 RoboForex-ECN 3.12 × 360 VantageInternational-Live 3 3.20 × 5 ICMarketsSC-MT5 3.57 × 47 TASS-Live 3.65 × 17 Darwinex-Live 3.95 × 240 FXNXGlobal-Trade 4.00 × 1 XM.COM-MT5 4.01 × 163 JunoMarkets-Server 4.20 × 5 Exness-MT5Real12 4.33 × 24 VantageInternational-Live 4 4.73 × 11 FPMarketsLLC-Live 5.00 × 1 Headway-Real 5.14 × 7 CapitalPointTrading-MT5-4 5.25 × 24 56 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou