Trades:
8
Bénéfice trades:
6 (75.00%)
Perte trades:
2 (25.00%)
Meilleure transaction:
112.65 USD
Pire transaction:
-258.36 USD
Bénéfice brut:
170.40 USD (574 pips)
Perte brute:
-419.58 USD (3 964 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (170.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
170.40 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.27
Activité de trading:
92.04%
Charge de dépôt maximale:
6.80%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.60
Longs trades:
8 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.41
Rendement attendu:
-31.15 USD
Bénéfice moyen:
28.40 USD
Perte moyenne:
-209.79 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-413.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-413.28 USD (2)
Croissance mensuelle:
-1.62%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
249.18 USD
Maximal:
415.03 USD (5.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.93% (415.03 USD)
Par fonds propres:
14.37% (993.05 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-133
|EURUSD
|-152
|USDCHF
|36
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-2.1K
|EURUSD
|-1.4K
|USDCHF
|75
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5 Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-Pro
|5.50 × 2
|
FxPro-MT5
|6.16 × 5521
This is a simple signal that guaranty safety of your fund and consistent profit
Minimum capital for copying account must be $500
Do not double the trade lot
There will be DD but it will be safely managed
Two maximum open trades
Trade can last for days some times
Aucun avis
