Ueslei Lima De Meireles

ATFX Juros

Ueslei Lima De Meireles
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
ATFXGM19-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
23
Bénéfice trades:
14 (60.86%)
Perte trades:
9 (39.13%)
Meilleure transaction:
23.74 USD
Pire transaction:
-19.36 USD
Bénéfice brut:
100.06 USD (13 552 pips)
Perte brute:
-90.67 USD (6 673 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (60.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
60.49 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.78%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
12 jours
Facteur de récupération:
0.13
Longs trades:
12 (52.17%)
Courts trades:
11 (47.83%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.41 USD
Bénéfice moyen:
7.15 USD
Perte moyenne:
-10.07 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-36.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-36.33 USD (4)
Croissance mensuelle:
-27.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.32 USD
Maximal:
71.34 USD (39.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
17.92% (19.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 8
USDJPY 3
HK50 3
GBPUSD 2
USDCHF 2
EURAUD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
EURCAD 1
CADCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -56
USDJPY 58
HK50 9
GBPUSD 9
USDCHF -25
EURAUD 7
EURJPY -3
CADJPY 4
EURCAD 5
CADCHF 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -3.1K
USDJPY 8.2K
HK50 1.5K
GBPUSD 964
USDCHF -3.1K
EURAUD 1.2K
EURJPY -425
CADJPY 561
EURCAD 790
CADCHF 279
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.74 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +60.49 USD
Perte consécutive maximale: -36.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ATFXGM19-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
4.00 × 1
Apenas acompanhamento Operacional 
Aucun avis
2025.10.06 20:05
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 6.21% of days out of the 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 20:05
80% of trades performed within 6 days. This comprises 3.73% of days out of the 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 20:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
