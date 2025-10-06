SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Negus Solution
Kevin Chaban Marc Abdel Azim

Negus Solution

0 avis
Fiabilité
69 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 12%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
316
Bénéfice trades:
103 (32.59%)
Perte trades:
213 (67.41%)
Meilleure transaction:
14.16 EUR
Pire transaction:
-8.42 EUR
Bénéfice brut:
311.87 EUR (394 401 pips)
Perte brute:
-196.68 EUR (323 750 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (0.68 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
46.38 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
87
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
2.02
Longs trades:
141 (44.62%)
Courts trades:
175 (55.38%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
0.36 EUR
Bénéfice moyen:
3.03 EUR
Perte moyenne:
-0.92 EUR
Pertes consécutives maximales:
38 (-2.68 EUR)
Perte consécutive maximale:
-19.02 EUR (11)
Croissance mensuelle:
41.32%
Prévision annuelle:
501.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.01 EUR
Maximal:
56.90 EUR (72.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.87% (11.40 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 315
GBPJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 131
GBPJPY 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 71K
GBPJPY -4
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.16 EUR
Pire transaction: -8 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +0.68 EUR
Perte consécutive maximale: -2.68 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live04
16.67 × 3
Aucun avis
2025.10.06 16:56
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 2.1% of days out of the 477 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 16:56
80% of trades performed within 5 days. This comprises 1.05% of days out of the 477 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 16:56
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.42% of days out of 477 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 16:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
