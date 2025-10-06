SignauxSections
Xiao Cheng

The Wall Fortress

Xiao Cheng
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -25%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
237
Bénéfice trades:
85 (35.86%)
Perte trades:
152 (64.14%)
Meilleure transaction:
20.93 USD
Pire transaction:
-197.27 USD
Bénéfice brut:
350.02 USD (361 824 pips)
Perte brute:
-698.65 USD (318 324 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (228.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
228.17 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.28%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
203
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.74
Longs trades:
102 (43.04%)
Courts trades:
135 (56.96%)
Facteur de profit:
0.50
Rendement attendu:
-1.47 USD
Bénéfice moyen:
4.12 USD
Perte moyenne:
-4.60 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-10.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-296.03 USD (3)
Croissance mensuelle:
-25.29%
Algo trading:
84%
Prélèvement par solde:
Absolu:
348.63 USD
Maximal:
472.66 USD (57.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.05% (471.64 USD)
Par fonds propres:
0.08% (0.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 223
AUDUSD 8
EURUSD 2
GBPUSD 2
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 -244
AUDUSD -112
EURUSD 3
GBPUSD 2
USDCAD 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 45K
AUDUSD -2.2K
EURUSD 65
GBPUSD 99
USDCAD 119
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.93 USD
Pire transaction: -197 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +228.17 USD
Perte consécutive maximale: -10.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
itexsys-Platform
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.37 × 443
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 152
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
BlackBullMarkets-Live
0.47 × 159
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 488
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
100 plus...
大家好，我本人交易指数，货币对20多年了，最近几年才小有成就，此策略是自己写的，会以90%以上的自动交易为主，相信它会为你们带来不错的收益。
Aucun avis
2025.10.06 18:05
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.78% of days out of the 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 15:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 15:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
