Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EverestCM-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 PrimeCodex-MT5 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 35 itexsys-Platform 0.00 × 2 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 3 SolidECN-Server 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 2 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 ICMarketsEU-MT5-4 0.20 × 10 ICTrading-MT5-4 0.25 × 12 Exness-MT5Real8 0.37 × 443 ICMarketsEU-MT5-2 0.38 × 152 FPMarkets-Live 0.40 × 176 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 BlackBullMarkets-Live 0.47 × 159 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 Exness-MT5Real31 0.50 × 2 Axiory-Live 0.50 × 2 ForexClub-MT5 Real Server 0.57 × 488 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 100 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou