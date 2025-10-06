- Croissance
Trades:
237
Bénéfice trades:
85 (35.86%)
Perte trades:
152 (64.14%)
Meilleure transaction:
20.93 USD
Pire transaction:
-197.27 USD
Bénéfice brut:
350.02 USD (361 824 pips)
Perte brute:
-698.65 USD (318 324 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (228.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
228.17 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.28%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
203
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.74
Longs trades:
102 (43.04%)
Courts trades:
135 (56.96%)
Facteur de profit:
0.50
Rendement attendu:
-1.47 USD
Bénéfice moyen:
4.12 USD
Perte moyenne:
-4.60 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-10.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-296.03 USD (3)
Croissance mensuelle:
-25.29%
Algo trading:
84%
Prélèvement par solde:
Absolu:
348.63 USD
Maximal:
472.66 USD (57.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.05% (471.64 USD)
Par fonds propres:
0.08% (0.87 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US30
|223
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US30
|-244
|AUDUSD
|-112
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|3
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US30
|45K
|AUDUSD
|-2.2K
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|99
|USDCAD
|119
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +20.93 USD
Pire transaction: -197 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +228.17 USD
Perte consécutive maximale: -10.03 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.37 × 443
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 152
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|0.47 × 159
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 488
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
大家好，我本人交易指数，货币对20多年了，最近几年才小有成就，此策略是自己写的，会以90%以上的自动交易为主，相信它会为你们带来不错的收益。
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-25%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
6
84%
237
35%
100%
0.50
-1.47
USD
USD
31%
1:500