SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AlphaTradeFX
Aloysio Silva

AlphaTradeFX

Aloysio Silva
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 131%
AdmiralsSC-Live-1
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
219
Bénéfice trades:
176 (80.36%)
Perte trades:
43 (19.63%)
Meilleure transaction:
113.85 BRL
Pire transaction:
-119.32 BRL
Bénéfice brut:
1 531.89 BRL (25 618 pips)
Perte brute:
-875.27 BRL (10 940 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (199.85 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
199.85 BRL (17)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
12.56%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.73
Longs trades:
91 (41.55%)
Courts trades:
128 (58.45%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
3.00 BRL
Bénéfice moyen:
8.70 BRL
Perte moyenne:
-20.36 BRL
Pertes consécutives maximales:
3 (-11.87 BRL)
Perte consécutive maximale:
-126.30 BRL (2)
Croissance mensuelle:
12.85%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 BRL
Maximal:
240.33 BRL (17.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.21% (240.33 BRL)
Par fonds propres:
7.66% (96.75 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD-T 219
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD-T 290
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD-T 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +113.85 BRL
Pire transaction: -119 BRL
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +199.85 BRL
Perte consécutive maximale: -11.87 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsSC-Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.06 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AlphaTradeFX
30 USD par mois
131%
0
0
USD
1.2K
BRL
8
96%
219
80%
100%
1.75
3.00
BRL
17%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.