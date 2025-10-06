SignauxSections
Toni Hari Sumantri

GrowFx

Toni Hari Sumantri
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -37%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
151
Bénéfice trades:
103 (68.21%)
Perte trades:
48 (31.79%)
Meilleure transaction:
26.53 USD
Pire transaction:
-36.00 USD
Bénéfice brut:
138.67 USD (7 073 pips)
Perte brute:
-360.36 USD (14 855 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (7.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.38 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Activité de trading:
84.54%
Charge de dépôt maximale:
155.63%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
159
Temps de détention moyen:
50 minutes
Facteur de récupération:
-0.86
Longs trades:
96 (63.58%)
Courts trades:
55 (36.42%)
Facteur de profit:
0.38
Rendement attendu:
-1.47 USD
Bénéfice moyen:
1.35 USD
Perte moyenne:
-7.51 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-256.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-256.00 USD (13)
Croissance mensuelle:
-37.26%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
258.92 USD
Maximal:
258.92 USD (43.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.52% (258.92 USD)
Par fonds propres:
72.33% (268.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 138
EURUSD 8
USDJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 34
EURUSD -88
USDJPY -168
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -3K
EURUSD -544
USDJPY -4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 7
PureMarket-Demo
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 3
ICTrading-Live31
0.00 × 20
XMTrading-Real 7
0.00 × 2
XMTrading-Real 25
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
LandPrime-Live3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
UNFX-Asia
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 8
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
TitanFX-04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 25
514 plus...
EURUSD
Aucun avis
2025.10.08 03:21
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 03:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 01:21
Share of trading days is too low
2025.10.08 01:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 00:12
Share of trading days is too low
2025.10.08 00:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 00:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 00:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 23:12
Share of trading days is too low
2025.10.07 23:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.07 23:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 23:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 22:12
Share of trading days is too low
2025.10.07 22:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.07 22:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 22:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 21:03
Share of trading days is too low
2025.10.07 21:03
Share of days for 80% of trades is too low
