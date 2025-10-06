SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ZonaUntung87
Jarot Priantara

ZonaUntung87

Jarot Priantara
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 258%
OctaFX-Real2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
450
Bénéfice trades:
254 (56.44%)
Perte trades:
196 (43.56%)
Meilleure transaction:
308.70 USD
Pire transaction:
-180.20 USD
Bénéfice brut:
5 636.51 USD (1 392 570 pips)
Perte brute:
-3 691.21 USD (641 347 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (381.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
931.98 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.83%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
4.61
Longs trades:
235 (52.22%)
Courts trades:
215 (47.78%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
4.32 USD
Bénéfice moyen:
22.19 USD
Perte moyenne:
-18.83 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-189.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-324.66 USD (3)
Croissance mensuelle:
72.14%
Prévision annuelle:
875.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
261.47 USD
Maximal:
421.76 USD (28.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.30% (321.44 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 312
BTCUSD 35
XRPUSD 25
GBPUSD 11
EURUSD 10
USDCAD 10
NAS100 9
GBPJPY 6
XAGUSD 6
EURJPY 4
AUDUSD 4
USDCHF 4
USDJPY 4
CHFJPY 3
XBRUSD 3
NZDUSD 1
EURGBP 1
GBPAUD 1
AUDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD 220
XRPUSD 403
GBPUSD 69
EURUSD -66
USDCAD 98
NAS100 -229
GBPJPY -5
XAGUSD 106
EURJPY -54
AUDUSD -6
USDCHF -17
USDJPY -19
CHFJPY 19
XBRUSD 8
NZDUSD -12
EURGBP 10
GBPAUD 37
AUDCHF 6
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 37K
BTCUSD 704K
XRPUSD 11K
GBPUSD 1.3K
EURUSD 19
USDCAD 1.8K
NAS100 -3.9K
GBPJPY 283
XAGUSD 353
EURJPY -856
AUDUSD -289
USDCHF -128
USDJPY -573
CHFJPY 568
XBRUSD 68
NZDUSD -80
EURGBP 75
GBPAUD 567
AUDCHF 48
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +308.70 USD
Pire transaction: -180 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +381.88 USD
Perte consécutive maximale: -189.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
49 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Risk 1:1,5 Pair:XAUUSD,XAGUSD,Crypto,Forex

Aucun avis
2025.10.06 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ZonaUntung87
30 USD par mois
258%
0
0
USD
3.9K
USD
14
0%
450
56%
100%
1.52
4.32
USD
42%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.