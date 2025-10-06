Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live04 0.00 × 16 ICMarkets-Live14 0.00 × 18 AlgoGlobal-Real 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 TitanFX-03 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.02 × 43 ICMarketsSC-Live33 0.17 × 42 Exness-Real3 0.27 × 11 Pepperstone-Edge09 0.50 × 68 Tickmill-Live02 0.53 × 689 ICMarkets-Live22 0.56 × 9 Tickmill-Live 0.62 × 444 Tickmill-Live05 0.69 × 106 ICMarkets-Live07 0.79 × 220 ICMarkets-Live03 0.80 × 5 ICMarkets-Live12 0.91 × 229 Pepperstone-Edge12 1.00 × 1 ICMarkets-Live18 1.05 × 60 ICMarketsSC-Live04 1.09 × 77 ICMarkets-Live05 1.39 × 23 38 plus...