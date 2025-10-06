SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AST live B
Andre Struempel

AST live B

Andre Struempel
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
42
Bénéfice trades:
38 (90.47%)
Perte trades:
4 (9.52%)
Meilleure transaction:
6.30 EUR
Pire transaction:
-8.51 EUR
Bénéfice brut:
117.37 EUR (7 440 pips)
Perte brute:
-24.54 EUR (1 984 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (71.78 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
71.78 EUR (27)
Ratio de Sharpe:
0.73
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.36%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
10.91
Longs trades:
26 (61.90%)
Courts trades:
16 (38.10%)
Facteur de profit:
4.78
Rendement attendu:
2.21 EUR
Bénéfice moyen:
3.09 EUR
Perte moyenne:
-6.14 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-8.51 EUR)
Perte consécutive maximale:
-8.51 EUR (1)
Croissance mensuelle:
8.91%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
8.51 EUR (0.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.79% (8.51 EUR)
Par fonds propres:
8.58% (125.63 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 9
EURUSD 8
GBPUSD 7
USDJPY 6
GBPCHF 4
AUDUSD 3
EURGBP 2
USDCHF 2
USDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 1
EURUSD 12
GBPUSD 28
USDJPY 12
GBPCHF 19
AUDUSD 11
EURGBP 5
USDCHF 14
USDCAD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 190
EURUSD 278
GBPUSD 1.5K
USDJPY 1.1K
GBPCHF 808
AUDUSD 609
EURGBP 399
USDCHF 398
USDCAD 184
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.30 EUR
Pire transaction: -9 EUR
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +71.78 EUR
Perte consécutive maximale: -8.51 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 5
SigmaPrimary-Real
0.00 × 2
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.33 × 180
ICMarketsSC-Live26
0.42 × 226
ICMarketsSC-Live20
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live32
0.65 × 642
ICMarketsSC-Live22
0.67 × 900
LQD1-Live01
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 157
ICMarketsSC-Live14
0.77 × 1460
ICMarketsSC-Live08
0.88 × 49
Pepperstone-Edge09
0.90 × 10
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.03 × 40
ICMarkets-Live24
1.13 × 111
ICMarketsSC-Live07
1.13 × 134
Pepperstone-Edge07
1.18 × 17
ICMarketsSC-Live16
1.19 × 816
Tickmill-Live
1.25 × 934
Pepperstone-Edge02
1.25 × 213
ICMarketsSC-Live27
1.26 × 852
76 plus...
Aucun avis
2025.10.06 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
