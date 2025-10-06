SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SteadyPips
Rakesh Dhaka

SteadyPips

Rakesh Dhaka
0 avis
264 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
71
Bénéfice trades:
41 (57.74%)
Perte trades:
30 (42.25%)
Meilleure transaction:
55.60 USD
Pire transaction:
-75.00 USD
Bénéfice brut:
231.83 USD (62 774 pips)
Perte brute:
-225.18 USD (22 045 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (11.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
86.10 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
0.07
Longs trades:
43 (60.56%)
Courts trades:
28 (39.44%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
5.65 USD
Perte moyenne:
-7.51 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-15.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-75.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
-65.93%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.29 USD
Maximal:
88.75 USD (92.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 29
GBPUSD 11
XAUUSD 7
XRPUSD 6
USDCHF 5
AUDUSD 3
DSHUSD 3
USDJPY 3
DOTUSD 1
XTIUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 8
GBPUSD 30
XAUUSD 45
XRPUSD 15
USDCHF -4
AUDUSD -1
DSHUSD 0
USDJPY -6
DOTUSD 2
XTIUSD -75
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.1K
GBPUSD 3K
XAUUSD 4.6K
XRPUSD 2.8K
USDCHF -294
AUDUSD -76
DSHUSD 319
USDJPY -628
DOTUSD 867
XTIUSD -150
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +55.60 USD
Pire transaction: -75 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +11.76 USD
Perte consécutive maximale: -15.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.86 × 339
ICTrading-MT5-4
0.99 × 1492
ScopeMarkets-Live
1.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
1.15 × 1084
FxBrew-Live
1.33 × 6
ForexTime-Live01
1.37 × 51
LiteFinance-MT5
1.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 12575
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
EquitiBrokerageSC-Live
1.57 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.64 × 41190
ICMarkets-MT5
1.74 × 4985
TradeMaxGlobal-Live
1.75 × 1135
MatchTrade-LIVE
1.75 × 4
Darwinex-Live
1.84 × 228
FocusMarkets-Real
1.95 × 385
PepperstoneUK-Live
2.00 × 231
VantageFX-Live
2.00 × 11
131 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Want steady growth based on trend technical analysis. Please subscribe 🙏
Aucun avis
2025.10.06 11:47
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 2.88% of days out of the 1843 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 11:47
80% of trades performed within 38 days. This comprises 2.06% of days out of the 1843 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 11:47
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire