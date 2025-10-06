SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AI KING 1
Mei Xie

AI KING 1

Mei Xie
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -11%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
77
Bénéfice trades:
65 (84.41%)
Perte trades:
12 (15.58%)
Meilleure transaction:
11.79 USD
Pire transaction:
-61.05 USD
Bénéfice brut:
164.87 USD (9 544 pips)
Perte brute:
-288.44 USD (18 503 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (101.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
101.71 USD (29)
Ratio de Sharpe:
-0.14
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
26 minutes
Facteur de récupération:
-0.61
Longs trades:
38 (49.35%)
Courts trades:
39 (50.65%)
Facteur de profit:
0.57
Rendement attendu:
-1.60 USD
Bénéfice moyen:
2.54 USD
Perte moyenne:
-24.04 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-163.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-163.06 USD (5)
Croissance mensuelle:
-13.95%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
124.32 USD
Maximal:
204.07 USD (72.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.12% (204.07 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 75
GER40 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -131
GER40 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -9.6K
GER40 675
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.79 USD
Pire transaction: -61 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +101.71 USD
Perte consécutive maximale: -163.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.82 × 8364
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
AI KING Ⅰ
Aucun avis
2025.10.06 10:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire