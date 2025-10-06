SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / UHS EA
Valentin Woite

UHS EA

Valentin Woite
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
463
Bénéfice trades:
281 (60.69%)
Perte trades:
182 (39.31%)
Meilleure transaction:
33.19 EUR
Pire transaction:
-96.78 EUR
Bénéfice brut:
480.19 EUR (22 791 pips)
Perte brute:
-650.80 EUR (26 732 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (61.05 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
61.05 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.59
Longs trades:
241 (52.05%)
Courts trades:
222 (47.95%)
Facteur de profit:
0.74
Rendement attendu:
-0.37 EUR
Bénéfice moyen:
1.71 EUR
Perte moyenne:
-3.58 EUR
Pertes consécutives maximales:
27 (-21.45 EUR)
Perte consécutive maximale:
-179.84 EUR (5)
Croissance mensuelle:
-0.46%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
171.63 EUR
Maximal:
288.88 EUR (132.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 350
USDCHF 42
GBPUSD 21
USDJPY 19
USDCAD 15
AUDUSD 13
NZDUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -212
USDCHF 31
GBPUSD 30
USDJPY 21
USDCAD 28
AUDUSD -89
NZDUSD -4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -3.6K
USDCHF 91
GBPUSD 38
USDJPY 866
USDCAD -687
AUDUSD -172
NZDUSD -389
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.19 EUR
Pire transaction: -97 EUR
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +61.05 EUR
Perte consécutive maximale: -21.45 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 5
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
Tickmill-Live10
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 16
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 8
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
ATCBrokers-Live 1
0.16 × 99
ICMarketsSC-Live26
0.20 × 41
Alpari-Pro.ECN
0.27 × 15
VantageFXInternational-Live 2
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
FBS-Real-10
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 28
FBS-Real-6
1.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
1.21 × 381
10 plus...
2025.10.06 08:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
