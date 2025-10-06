SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Tic Tac
Satori

Tic Tac

Satori
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 552%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
390
Bénéfice trades:
322 (82.56%)
Perte trades:
68 (17.44%)
Meilleure transaction:
25.40 USD
Pire transaction:
-22.89 USD
Bénéfice brut:
1 302.54 USD (96 701 pips)
Perte brute:
-343.99 USD (27 649 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (160.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
160.69 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
6.53
Longs trades:
323 (82.82%)
Courts trades:
67 (17.18%)
Facteur de profit:
3.79
Rendement attendu:
2.46 USD
Bénéfice moyen:
4.05 USD
Perte moyenne:
-5.06 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-66.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-90.10 USD (5)
Croissance mensuelle:
64.70%
Prévision annuelle:
785.03%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.23 USD
Maximal:
146.90 USD (13.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.85% (146.90 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 334
USDJPYr 25
GBPUSDr 22
EURUSDr 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr 752
USDJPYr 142
GBPUSDr 29
EURUSDr 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr 64K
USDJPYr 4.7K
GBPUSDr -423
EURUSDr 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.40 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +160.69 USD
Perte consécutive maximale: -66.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

2025.10.06 06:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
