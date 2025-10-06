- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
198
Bénéfice trades:
139 (70.20%)
Perte trades:
59 (29.80%)
Meilleure transaction:
20.69 USD
Pire transaction:
-11.80 USD
Bénéfice brut:
535.13 USD (1 219 692 pips)
Perte brute:
-154.43 USD (22 127 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (84.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
102.01 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
20.73%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.10
Longs trades:
120 (60.61%)
Courts trades:
78 (39.39%)
Facteur de profit:
3.47
Rendement attendu:
1.92 USD
Bénéfice moyen:
3.85 USD
Perte moyenne:
-2.62 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-74.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-74.61 USD (23)
Croissance mensuelle:
501.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
74.61 USD (15.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.36% (74.61 USD)
Par fonds propres:
20.52% (23.45 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|31
|EURAUD
|26
|USDCHF
|20
|GBPUSD
|15
|BTCUSD
|14
|AUDCHF
|14
|GBPJPY
|13
|CADCHF
|13
|CADJPY
|12
|EURJPY
|8
|USDCAD
|6
|NZDJPY
|6
|NZDUSD
|5
|AUDUSD
|4
|NZDCHF
|4
|AUDJPY
|3
|GBPCAD
|2
|GBPNZD
|1
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|-68
|EURAUD
|55
|USDCHF
|44
|GBPUSD
|86
|BTCUSD
|118
|AUDCHF
|31
|GBPJPY
|29
|CADCHF
|12
|CADJPY
|41
|EURJPY
|12
|USDCAD
|-9
|NZDJPY
|-25
|NZDUSD
|18
|AUDUSD
|-16
|NZDCHF
|30
|AUDJPY
|6
|GBPCAD
|7
|GBPNZD
|5
|NZDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|-12K
|EURAUD
|7.8K
|USDCHF
|3.4K
|GBPUSD
|8.6K
|BTCUSD
|1.2M
|AUDCHF
|1.7K
|GBPJPY
|4.2K
|CADCHF
|736
|CADJPY
|3.9K
|EURJPY
|1.8K
|USDCAD
|-1.2K
|NZDJPY
|-3.6K
|NZDUSD
|1.2K
|AUDUSD
|-621
|NZDCHF
|1.1K
|AUDJPY
|817
|GBPCAD
|974
|GBPNZD
|766
|NZDCAD
|654
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +20.69 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +84.02 USD
Perte consécutive maximale: -74.61 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.05 × 37
|
ThreeTrader-Live
|0.54 × 351
|
Pepperstone-Edge12
|0.63 × 8
|
OctaFX-Real8
|0.63 × 8
|
OctaFX-Real
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-Live32
|0.64 × 8376
|
Alpari-ECN1
|0.67 × 3
|
BlueberryMarkets-Live
|0.72 × 286
|
ICMarketsSC-Live26
|0.75 × 869
|
Tradeview-Live
|0.76 × 25
|
RoboForex-Prime
|0.79 × 96
|
OctaFX-Real7
|1.18 × 246
|
SageFx-Live
|1.38 × 8
|
Exness-Real11
|1.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|2.75 × 4
|
RoboForex-Pro-3
|3.34 × 67
|
TradeMaxGlobal-Live10
|3.77 × 2308
|
Tickmill-Live04
|4.50 × 12
|
NPBFX-Real
|4.69 × 35
5 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Trading di pair mata uang , gold, btc
dengan metode menunggu valid di all tf sampai weekly, dengan konfirmasi MA30 Ma200 fractal
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
66%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
5
0%
198
70%
100%
3.46
1.92
USD
USD
29%
1:500