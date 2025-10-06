SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Kunimitsu Gunungkidul
Kunto Budi Santoso

Kunimitsu Gunungkidul

Kunto Budi Santoso
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 66%
OctaFX-Real3
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
198
Bénéfice trades:
139 (70.20%)
Perte trades:
59 (29.80%)
Meilleure transaction:
20.69 USD
Pire transaction:
-11.80 USD
Bénéfice brut:
535.13 USD (1 219 692 pips)
Perte brute:
-154.43 USD (22 127 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (84.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
102.01 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
20.73%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.10
Longs trades:
120 (60.61%)
Courts trades:
78 (39.39%)
Facteur de profit:
3.47
Rendement attendu:
1.92 USD
Bénéfice moyen:
3.85 USD
Perte moyenne:
-2.62 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-74.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-74.61 USD (23)
Croissance mensuelle:
501.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
74.61 USD (15.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.36% (74.61 USD)
Par fonds propres:
20.52% (23.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 31
EURAUD 26
USDCHF 20
GBPUSD 15
BTCUSD 14
AUDCHF 14
GBPJPY 13
CADCHF 13
CADJPY 12
EURJPY 8
USDCAD 6
NZDJPY 6
NZDUSD 5
AUDUSD 4
NZDCHF 4
AUDJPY 3
GBPCAD 2
GBPNZD 1
NZDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD -68
EURAUD 55
USDCHF 44
GBPUSD 86
BTCUSD 118
AUDCHF 31
GBPJPY 29
CADCHF 12
CADJPY 41
EURJPY 12
USDCAD -9
NZDJPY -25
NZDUSD 18
AUDUSD -16
NZDCHF 30
AUDJPY 6
GBPCAD 7
GBPNZD 5
NZDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD -12K
EURAUD 7.8K
USDCHF 3.4K
GBPUSD 8.6K
BTCUSD 1.2M
AUDCHF 1.7K
GBPJPY 4.2K
CADCHF 736
CADJPY 3.9K
EURJPY 1.8K
USDCAD -1.2K
NZDJPY -3.6K
NZDUSD 1.2K
AUDUSD -621
NZDCHF 1.1K
AUDJPY 817
GBPCAD 974
GBPNZD 766
NZDCAD 654
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.69 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +84.02 USD
Perte consécutive maximale: -74.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 18
Tickmill-Live10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Exness-Real17
0.05 × 37
ThreeTrader-Live
0.54 × 351
Pepperstone-Edge12
0.63 × 8
OctaFX-Real8
0.63 × 8
OctaFX-Real
0.63 × 8
ICMarketsSC-Live32
0.64 × 8376
Alpari-ECN1
0.67 × 3
BlueberryMarkets-Live
0.72 × 286
ICMarketsSC-Live26
0.75 × 869
Tradeview-Live
0.76 × 25
RoboForex-Prime
0.79 × 96
OctaFX-Real7
1.18 × 246
SageFx-Live
1.38 × 8
Exness-Real11
1.50 × 2
VantageFXInternational-Live 4
2.75 × 4
RoboForex-Pro-3
3.34 × 67
TradeMaxGlobal-Live10
3.77 × 2308
Tickmill-Live04
4.50 × 12
NPBFX-Real
4.69 × 35
Trading di pair mata uang , gold, btc


dengan metode menunggu valid di all tf sampai weekly, dengan konfirmasi MA30 Ma200 fractal

Aucun avis
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 05:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Kunimitsu Gunungkidul
30 USD par mois
66%
0
0
USD
114
USD
5
0%
198
70%
100%
3.46
1.92
USD
29%
1:500
