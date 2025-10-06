SignauxSections
Josef Simko

Pepe2025

Josef Simko
0 avis
38 semaines
0 / 0 USD
0%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
260
Bénéfice trades:
165 (63.46%)
Perte trades:
95 (36.54%)
Meilleure transaction:
128.14 EUR
Pire transaction:
-113.33 EUR
Bénéfice brut:
490.32 EUR (27 498 pips)
Perte brute:
-751.65 EUR (64 472 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (164.16 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
164.16 EUR (21)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
19 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
-0.75
Longs trades:
115 (44.23%)
Courts trades:
145 (55.77%)
Facteur de profit:
0.65
Rendement attendu:
-1.01 EUR
Bénéfice moyen:
2.97 EUR
Perte moyenne:
-7.91 EUR
Pertes consécutives maximales:
15 (-13.43 EUR)
Perte consécutive maximale:
-162.52 EUR (2)
Croissance mensuelle:
13.37%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
53%
Prélèvement par solde:
Absolu:
285.86 EUR
Maximal:
348.79 EUR (214.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDm# 260
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDm# -298
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDm# -37K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XM.COM-Real 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Hi thats me
Aucun avis
2025.10.06 04:24
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.06 04:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 18 days
