Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RinkostMarkets-Live 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live06 0.12 × 17 ICMarketsSC-Live18 0.35 × 48 ICMarketsSC-Live23 0.40 × 5 ICMarketsSC-Live19 0.42 × 57 ICMarketsSC-Live32 0.43 × 7 ICMarketsSC-Live25 0.44 × 16 TMGM.TradeMax-Live8 0.44 × 237 ICMarketsSC-Live02 0.50 × 2 RoboForex-Prime 0.79 × 14 ICMarketsSC-Live12 1.00 × 3 ICMarketsSC-Live07 1.23 × 471 Pepperstone-Edge01 1.29 × 34 ICMarketsSC-Live24 1.33 × 6 ICMarketsSC-Live11 1.42 × 167 ICMarketsSC-Live22 2.00 × 1 Tickmill-Live08 2.03 × 32 Tickmill-Live02 2.15 × 26 VantageInternational-Live 4 2.75 × 16 Axi-US02-Live 2.77 × 47 Valutrades-Real-HK 3.08 × 78 ICMarketsSC-Live16 3.38 × 56 GOMarketsIntl-Real 9 3.50 × 20 ICMarketsSC-Live31 3.60 × 10