Trades:
13
Bénéfice trades:
10 (76.92%)
Perte trades:
3 (23.08%)
Meilleure transaction:
2.89 USD
Pire transaction:
-1.14 USD
Bénéfice brut:
8.51 USD (709 pips)
Perte brute:
-1.78 USD (111 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (5.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5.26 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.54
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.91
Longs trades:
6 (46.15%)
Courts trades:
7 (53.85%)
Facteur de profit:
4.78
Rendement attendu:
0.52 USD
Bénéfice moyen:
0.85 USD
Perte moyenne:
-0.59 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-1.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.72 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.81%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1.72 USD (1.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|4
|AUDCAD
|3
|EURCAD
|3
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPAUD
|1
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|3
|CADCHF
|-1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPAUD
|133
|AUDCAD
|128
|EURCAD
|145
|GBPCAD
|253
|CADCHF
|-19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2.89 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +5.26 USD
Perte consécutive maximale: -1.72 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RinkostMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.35 × 48
|
ICMarketsSC-Live23
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.42 × 57
|
ICMarketsSC-Live32
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.44 × 16
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
|
ICMarketsSC-Live02
|0.50 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|1.23 × 471
|
Pepperstone-Edge01
|1.29 × 34
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|1.42 × 167
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.03 × 32
|
Tickmill-Live02
|2.15 × 26
|
VantageInternational-Live 4
|2.75 × 16
|
Axi-US02-Live
|2.77 × 47
|
Valutrades-Real-HK
|3.08 × 78
|
ICMarketsSC-Live16
|3.38 × 56
|
GOMarketsIntl-Real 9
|3.50 × 20
|
ICMarketsSC-Live31
|3.60 × 10
一次一单，凌晨3点到8点开单，不加仓，不做黄金，
每单都带动态止盈止损，不受新闻数据影响!感谢关注！
交流学习可以加：jjj117118119
Aucun avis